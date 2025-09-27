LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 379.

Представляем Kintal – Продвинутый Советник по Управлению Рисками





Solar Crest – это надежный Экспертный Советник, предназначенный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на XAUUSD и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте логике точного управления взять все на себя.

“Оснащенный логикой трейлинг-стопа и строгим контролем просадки — Solar Crest создан для выживания и роста.”





Ключевые Особенности

Работает на основе: он работает на основе поиска правильной долгосрочной и краткосрочной тенденции графика и находит вход на основе самого удивительного индикатора, который я создал для входа.

он работает на основе поиска правильной долгосрочной и краткосрочной тенденции графика и находит вход на основе самого удивительного индикатора, который я создал для входа. Только один график нужен: Присоедините к XAUUSD, и EA самостоятельно обрабатывает всю логику.

Присоедините к XAUUSD, и EA самостоятельно обрабатывает всю логику. Список Символов: Используйте с XAUUSD — EA оптимизирован для этих пар.

Используйте с — EA оптимизирован для этих пар. Режимы Управления Лотом: Выберите между фиксированным лотом или объемом, основанным на риске, на один SL с использованием баланса счета.

Выберите между фиксированным лотом или объемом, основанным на риске, на один SL с использованием баланса счета. Стратегическая Просадка: Автоматически закрывает сделки и прекращает торговлю, когда просадка превышает ваш установленный предел (например, 70%).

Автоматически закрывает сделки и прекращает торговлю, когда просадка превышает ваш установленный предел (например, 70%). Режимы Трейлинг-Стопа: Выберите между фиксированным трейлингом на основе пипсов или динамическим трейлингом на основе ATR.





Рекомендуемая Настройка Присоединить к: XAUUSD

XAUUSD Временной Интервал: M15

M15 Баланс Счета: Минимум $250

Минимум $250 Кредитное Плечо: 1:100 или выше

1:100 или выше Брокер: Любой брокер с низким спредом ECN

Любой брокер с низким спредом ECN Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Дружелюбие к Проп-Фирмам

Создан для соблюдения ограничений по ежедневным убыткам и рискам

Может полностью прекратить торговлю, когда ежедневные убытки превышают ваши параметры риска





После Покупки

Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему частному Telegram-каналу, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.











