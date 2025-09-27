Kintal

2

LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 379.

Представляем Kintal  – Продвинутый Советник по Управлению Рисками 


Solar Crest – это надежный Экспертный Советник, предназначенный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на XAUUSD и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте логике точного управления взять все на себя.

“Оснащенный логикой трейлинг-стопа и строгим контролем просадки — Solar Crest создан для выживания и роста.”


Ключевые Особенности

  • Работает на основе: он работает на основе поиска правильной долгосрочной и краткосрочной тенденции графика и находит вход на основе самого удивительного индикатора, который я создал для входа. 
  • Только один график нужен: Присоедините к XAUUSD, и EA самостоятельно обрабатывает всю логику.
  • Список Символов: Используйте с XAUUSD — EA оптимизирован для этих пар.
  • Режимы Управления Лотом: Выберите между фиксированным лотом или объемом, основанным на риске, на один SL с использованием баланса счета.
  • Стратегическая Просадка: Автоматически закрывает сделки и прекращает торговлю, когда просадка превышает ваш установленный предел (например, 70%).
  • Режимы Трейлинг-Стопа: Выберите между фиксированным трейлингом на основе пипсов или динамическим трейлингом на основе ATR.


Рекомендуемая Настройка


Дружелюбие к Проп-Фирмам

  • Создан для соблюдения ограничений по ежедневным убыткам и рискам
  • Может полностью прекратить торговлю, когда ежедневные убытки превышают ваши параметры риска


После Покупки

Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему частному Telegram-каналу, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.




Рекомендуем также
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Эксперты
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Эксперты
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Nano Plasma
Imam Nasrudin
5 (1)
Эксперты
[Nano Plasma] Professional, reliable & safe gold trading robot. Nano Plasma is an Expert Advisor specifically designed for the XAUUSD pair using special Fibonacci levels as the basis for its technical analysis. This EA uses Instant Order, and there are settings for both Static Grid and Dynamic Grid grid models. It has reliable risk settings and Drowdown control, and there is a notification feature that can be sent to your mobile phone. Price $ 597 ,  (Final price $1297) (P rices   will be   upd
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Эксперты
R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
Black Move MT5
Sarfraz
Эксперты
Black Move MT5 is a sophisticated trading algorithm for the MetaTrader 5 platform, designed to eliminate emotional decision-making and execute trades based on pure mathematical analysis. It employs an adaptive, dual-mode strategy to identify and capitalize on high-probability opportunities in various market conditions. This EA is built for traders who seek a reliable automated solution that can navigate both trending and corrective market phases. Live Monitoring:  Coming Soon>>>>>>>>>>>>>>> Cor
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Эксперты
Ay XAUUSD Expert Автоматизированный трендовый советник для золота на M15｜Стабильный скальпинг и дейтрейдинг Новый стандарт автоторговли золотом! Высокоточная идентификация тренда × стабильная прибыльная логика × устойчивая восходящая кривая! “Ay XAUUSD Expert” — это высокоэффективный трендовый советник, разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M15. Оснащён уникальным алгоритмом, устойчивым к волатильности и резким движениям рынка. <Основные характеристики> Советник для XAUUSD, работаю
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
ChronomaX
Jesper Christensen
5 (5)
Эксперты
X-Mas Sale: 10 copies will be sold at 50% discount during the X-mas sale. Transform your EURUSD trading with ChronomaX, an advanced Expert Advisor that combines traditional grid trading strategies with cutting-edge artificial intelligence neural network technologies. Join my open group for questions related to any of my products:  https://www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 User guide/ EA manuel:   click here. To use/test the EA: 1: Load to EURUSD (timeframe is irrelevant) 2: Make sure th
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Эксперты
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
KoalaFVG Scalper
Ashkan Hazegh Nikrou
Эксперты
Разблокируйте точное трейдинговое решение с Koala FVG Scalper - вашим многовалютным скальпинговым инструментом Почувствуйте передовой Koala FVG Scalper, советник, разработанный для использования концепции Qualified FVG (Fair Value Gap). Повысьте свою торговлю с этим инновационным скальпинговым советником, который легко интегрируется с индикатором Koala FVG, доступным бесплатно здесь . Ключевые преимущества: Высокая точность: Достигайте более 80% правильных предсказаний на временном интервале H1
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Эксперты
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Торговый робот на индикаторе MACD Это упрощенная версия   торгового робота , использует только одну стратегию для входа (расширенная версия имеет более 10 стратегий) Преимущества эксперта: Скальпинг, Мартингейл, сеточная торговля. Вы можете настроить торговлю только одним ордером или сеткой ордеров. Гибко настраиваемая сетка ордеров с   динамическим,  фиксированным или мультипликатором шага и торгового лота позволит адаптировать эксперт практически под любой торговый инструмент. Система восст
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Эксперты
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Эксперты
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +125.52% profit, 20.75% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/me
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Эксперты
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full source code included – transparent, modifiable, future-proof.
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Эксперты
ThanosAlgotrade автоматический торговый советник для получения стабильной прибыли на длительном временном промежутке. Не требует ручного вмешательства. Предназначен для работы в терминале МТ5 на счетах типа "хедж" Советник нужно установить на график валютной пары EURUSD на тайм фрейм М1 и включить автоторговлю. Мониторинг работы советника  можно посмотреть здесь - ( ссылка на сигнал)
Gold Farming
Sigit Hariyono
Эксперты
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Эксперты
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Эксперты
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Price: $99 IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and detailed setup instructions. SETFILES  - DOWNLOAD HERE! HAPPY NATION EA   is a next-generation automated system built for all AUD pairs, combining a smart, controlled grid structure with advanced market-adaptive filters. It delivers   ultra-low drawdown (1–5%) , fast trade cycles (≈90% closed within 24h), and strict exposure control through pair-specific
Crystal ball
Nickey Magale
Эксперты
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Другие продукты этого автора
Solar Crest
Dian Mayang Sari
5 (2)
Эксперты
ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ЦЕНА:   Текущая цена со скидкой! Окончательная цена может вырасти до $499 или больше. Представляем Solar Crest – Продвинутый Советник по Управлению Рисками  Solar Crest – это надежный Экспертный Советник, предназначенный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на   XAUUSD   и использует   M15   в качестве базового графика. Просто загрузите EA на   один график   и позвольте логике точного управления взять все
True Spark MT5
Dian Mayang Sari
1 (1)
Эксперты
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПУСК: Текущая цена 55 снижена! Окончательная цена вырастет до 79 . Совершенный Советник по Управлению Рисками  True Spark — это надежный Советник, созданный для умных специалистов по рискам и трейдеров проп-бирж. Он работает в полностью автоматическом режиме на NZDCAD и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите Советника на один график и позвольте точной логике справляться со всем. Бонус включен: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить вашег
Tarnix
Dian Mayang Sari
Эксперты
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 101 . Представляем Tarnix – Продвинутый EA с контролем риска  Tarnix – это надежный Советник, адаптированный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на EURCHF и использует M30 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике заниматься всем остальным. “Оснащенный логикой трейлингового стопа и строгим конт
Nova Stem
Dian Mayang Sari
Эксперты
ЦЕНА ЗАПУСКА С ОГРАНИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ: Текущая цена 800 снижена! Конечная цена увеличится до 1001 . Совершенный риск-менеджмент EA  Nova Stem — это надежный Экспертный Советник, созданный для умных риск-менеджеров и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на GBPJPY и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике управлять всеми процессами. Бонус включен: напишите мне после покупки, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ 
Фильтр:
monja1980
42
monja1980 2025.11.17 23:11 
 

In all tests, it shows itself in a good light, but ... opened my first trade for half of my deposit on the premarket and without a stop loss !! If you want to risk your deposit, this EA is for you. Fortunately, I didn't sleep and managed to close the trade at a loss of 25% of my deposit.

Dian Mayang Sari
468
Ответ разработчика Dian Mayang Sari 2025.11.18 06:53
Definitely thats not normal please contact me in private massage and send me your inputs, yes not having sl is normal as it tries to recover trade but one trade for half of deposit thats not normal, and as i said you can turn on SL by activating prop firm input.
Ответ на отзыв