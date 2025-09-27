GoldStream

4.5

Цена GoldStream будет постепенно увеличиваться с каждой парой продаж. Если вы хотите приобрести его по текущей цене, сейчас самое время.

Проверенная эффективность на XAUUSD

83.25% выигрышных сделок | Коэффициент прибыли 3.32 | Максимальная просадка 4.35%

GoldStream обеспечивает стабильные результаты в торговле золотом благодаря систематическому выявлению точек входа и дисциплинированному управлению рисками. Алгоритм, протестированный на 209 сделках, показал чистую прибыль 144.9% при исключительном сохранении капитала с максимальной просадкой всего 4.35%.

Проверенные метрики бэктеста:

  • Общая чистая прибыль: +144.9% от начального капитала
  • Прибыльные сделки: 174 из 209 позиций (успешность 83.25%)
  • Коэффициент прибыли: 3.32 (на каждый потерянный $1 приходится $3.32 прибыли)
  • Коэффициент восстановления: 17.29 (быстрое восстановление после неблагоприятных периодов)
  • Коэффициент Шарпа: 19.67 (выдающаяся доходность с учетом риска)
  • Максимальная серия выигрышей: 15 сделок

Продвинутая стратегия для XAUUSD

GoldStream работает на принципах ускорения импульса, специально разработанных для волатильных характеристик золота. Алгоритм определяет институциональные потоки и сигналы прорыва волатильности на нескольких таймфреймах, открывая позиции, когда вероятность направленного движения высока. Система обнаружения импульса: Продвинутые алгоритмы отслеживают необычные потоки ордеров и объемы, предшествующие крупным движениям золота. Когда институциональные деньги входят на рынок, GoldStream позиционируется до того, как розничные трейдеры это замечают, захватывая фазу ускорения ценового движения.

  • Анализ нескольких таймфреймов: Система одновременно анализирует графики M1, M5, M15 и H1, обеспечивая согласованность сигналов входа на разных временных горизонтах. Этот комплексный подход значительно повышает точность сделок и снижает количество ложных сигналов.
  • Исполнение на основе волатильности: Размер позиции автоматически корректируется в зависимости от текущей волатильности рынка, обеспечивая постоянное управление рисками независимо от того, движется ли золото на 200 или 800 пунктов в день. В периоды высокой волатильности алгоритм снижает экспозицию, сохраняя потенциал прибыли.

Интеллектуальное управление рисками

  • Динамическая система стоп-лоссов: Уровни стоп-лоссов автоматически корректируются на основе внутридневных моделей волатильности золота с использованием расчетов ATR. Это предотвращает преждевременные выходы во время нормального рыночного шума, защищая от значительных неблагоприятных движений.
  • Торговля с учетом сессий: Алгоритм распознает различные модели поведения золота во время азиатской, европейской и нью-йоркской сессий, применяя специфическую логику для оптимизации входов и выходов на основе ликвидности и институциональной активности.
  • Интеграция экономического календаря: Встроенная фильтрация новостей автоматически приостанавливает торговлю перед крупными экономическими объявлениями, защищая позиции от непредсказуемых скачков волатильности, характерных для золота во время новостных событий.
  • Контроль расстояния между сделками: Поддерживает оптимальное расстояние между последовательными сделками, предотвращая кластеризацию позиций в условиях волатильного рынка, что может увеличить риск.

Адаптивность к рыночным условиям

Стабильный показатель выигрышей 83.25% у GoldStream обусловлен его способностью адаптировать исполнение в зависимости от рыночной среды:

  • Трендовые рынки: Во время сильных направленных движений алгоритм увеличивает время удержания позиции и использует трейлинг-стопы для максимизации захвата прибыли при защите доходов.
  • Рынки в диапазоне: В консолидирующихся рынках система фокусируется на возможностях возврата к среднему и обнаружении прорывов, используя тенденцию золота уважать ключевые уровни поддержки и сопротивления.
  • Управление высокой волатильностью: Во время экстремальных рыночных событий система временно снижает экспозицию, отслеживая оптимальные условия для повторного входа, сохраняя дисциплинированный контроль рисков.

Стабильность производительности

Анализ распределения сделок:

  • Длинные позиции: 85.19% успешности (108 прибыльных из 126 сделок)
  • Короткие позиции: 81.19% успешности (101 прибыльная из 124 сделок)
  • Средняя прибыльная сделка: $11.91
  • Средняя убыточная сделка: $17.58
  • Самая крупная одиночная прибыль: $42.85
  • Коэффициент прибыли 3.32 демонстрирует превосходное исполнение риск-вознаграждение, а коэффициент восстановления 17.29 показывает исключительную способность преодолевать неблагоприятные торговые периоды.

Технические требования

Рекомендуемая настройка:

  • Минимальный начальный баланс: $1,000
  • Валютная пара: XAUUSD (Золото против доллара США)
  • Платформа: MetaTrader 5
  • Исполнение: Полностью автоматизированное с анализом в реальном времени
  • Требования к брокеру: Предпочтительно ECN с низкими спредами
  • Работа: GoldStream не требует ручного вмешательства после настройки. Алгоритм включает автоматизированное исполнение сделок, мониторинг рисков в реальном времени и полное логирование сделок для анализа производительности.

Установка и поддержка после продажи

Система работает независимо с минимальным использованием системных ресурсов и стабильным исполнением в различных брокерских средах. GoldStream представляет проверенную производительность в автоматизированной торговле золотом: 144.9% прибыли с максимальной просадкой 4.35% по 209 систематически выполненным сделкам с точностью 83.25%.

Отзывы 7
megr5050
82
megr5050 2025.12.18 21:11 
 

Great EA overall! Profitable at all times. I understand that, just as in Formula 1, owning an expensive race car alone is never enough to win. Any EA requires basic trading knowledge and experience to be used effectively. In my experience, this EA performs best during high volatility when the stop loss is removed.

Violette
423
Violette 2025.12.07 13:30 
 

The best EA i have used so far. Since i bought, 100% profit and i use it also in prop firm as it has very small DD (this week on my prop firm account i did earn 1300€ with lot size 0.5) Thank you for this great product !

Jaimor Barossi
145
Jaimor Barossi 2025.11.18 01:24 
 

EA simple the best .

