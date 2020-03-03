BTC Scalper X
- Эксперты
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.1
- Активации: 15
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
BTC Scalper X - Ваш лучший помощник в торговле биткоином.
Полностью автоматический советник, не требующий дополнительных настроек, предназначенный для торговли на валютной паре Bitcoin (BTCUSD) M5
Не использует опасные методы торговли, никаких сеток, мартингейлов и т.п.
Стратегия основана на пробитии важных уровней. (быстрый скальпинг).
Рекомендации:
- Торговая пара: Bitcoin (BTCUSD)
- Таймфрейм: M5
- Минимальный депозит: 100$
- Торговое плечо: 1:100 и выше
- Брокер: Любой брокер с низким спредом
- VPS: Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7
Основные особенности:
- Только одна сделка по инструменту с её обязательным закрытием в конце каждого рабочего дня.
- Советник работает исключительно отложенными ордерами — исполнение всегда по точной цене без проскальзываний.
- В каждой сделке всегда есть Take Profit и Stop Loss — честная и прозрачная работа с заранее понятным результатом.
- Без мартингейла и сеток — BTC Scalper X не использует опасные методы управления капиталом!
- Использует уникальный адаптивный алгоритм на основе закона спроса и предложения.
- Ежедневно закрывает позиции для стабильного управления рисками.
Успейте приобрести по самой низкой цене,стоимость советника будет только расти!!
Удачной торговли!