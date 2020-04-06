BounceEdge EA

Высокоточный алгоритм для отбойной торговли на рынке Forex.

Мониторинг: https://www.mql5.com/en/signals/2326381 — торговля на дефолтных настройках, сет-файлы не требуются.


Как это работает

BounceEdge EA — это надежный алгоритм, разработанный для отбойной торговли по всем валютным парам. Он анализирует характерное для каждой валюты ценовое движение и открывает сделки в расчете на возврат к предыдущим ценовым уровням.

Система полностью оптимизирована для 28 валютных пар, охватывающих все комбинации USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD и NZD.


Ключевые особенности:

• Последовательный набор позиции для плавного входа в рынок.

• Общий фиксированный Стоп-Лосс.

• Динамический Тейк-Профит, который адаптируется в реальном времени к рыночным условиям.

Эта стратегия сочетает в себе точность, безопасность и эффективность, создавая потенциал для устойчивого роста при контролируемых рисках, что делает её надежным инструментом для трейдеров, стремящихся к стабильным долгосрочным результатам.


Инструкция по установке

• Прикрепите советник на таймфрейм M5 на следующие графики: EURGBP, AUDCAD, NZDCHF.

• Убедитесь в корректности настроек таймзоны. Настройки по умолчанию верны для большинства брокеров.

• Поддерживайте минимальный депозит в $300 на одну пару. Это всё — остальным управляет советник.

Используйте BounceEdge как простую систему для торговли на разворотах (одиночная сделка, SL = TP) или или масштабируйте стратегию за счет последовательного наращивания позиции, сохраняя единый контроль рисков. Опытные пользователи могут настраивать торговлю по дням недели или 3-часовым интервалам (до 8 внутридневных периодов). Это позволяет выявлять зависящие от времени ценовые паттерны, уникальные для каждой пары, и тонко настраивать стратегию для оптимальных результатов.


Технические требования

• Таймфрейм: M5.

• Пары: Любые валютные пары.

• Брокер: Любой хедж счет; ECN-счета с низкими спредами предпочтительны, но не обязательны.

• VPS: Подойдет любой базовый VPS.

• Свопы: Благоприятные условия по свопам улучшают долгосрочные результаты.


Торгуйте грамотно и безопасносно

• Прошлые результаты, реальные или тестовые, не гарантируют будущую прибыль.

• Торговля возможна по всем валютным парам, но использование нескольких пар одновременно увеличивает общую экспозицию. Типичное требование к капиталу — не менее $300 на одну пару.

• Сделки могут удерживаться в течение длительного времени — убедитесь, что ваш брокер предлагает благоприятные условия по свопам.


BounceEdge EA — ваш комплексный инструмент для успешной торговли. Мощность. Надежность. Безопасность. Для трейдеров, которые играют всерьез.

Если у вас возникнут вопросы, вы можете написать мне личное сообщение.

Активируйте своё преимущество уже сегодня.

