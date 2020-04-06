Умный алгоритм импульсной торговли с управляемым риском и динамическим контролем серии сделок.

Мониторинг : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — запросите сет-файлы через личные сообщения.

Как работает PulseX

PulseX EA — это самостоятельная, тщательно оптимизированная система импульсной торговли, построенная для работы по широкому спектру валютных пар. Советник анализирует микроструктуру рынка и определяет моменты, когда цена формирует краткосрочный импульс, а затем замедляется. Эта модель отличается от классических отбойных систем: PulseX анализирует плавно изменяющиеся ценовые диапазоны, определяя моменты, когда цена устойчиво отклоняется от своей долгосрочной динамики. Такой подход обеспечивает спокойные, уверенные входы и одинаково корректную работу на любой валютной паре.

Советник протестирован и оптимизирован для всех 28 основных форекс-пар, включая USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD и JPY-кроссы.

Ключевые особенности PulseX

• Интеллектуальное определение рыночных импульсов и моментального замедления.

• Простая система "один вход — фиксированные SL/TP", либо плавное построение серии позиций с фиксированным общим стоп-лоссом.

• Адаптивный тейк-профит, реагирующий на волатильность и направление микротрендов.

• Простая настройка и автономная работа 24/7.

• Надежная система контроля риска — каждая сделка или серия сделок строго ограничена жестким SL.

• Предпочтителен для стабильной многомесячной торговли с низкой просадкой.

Технические требования

• Таймфрейм: M5

• Пары: любые валютные пары

• Тип счета: любой хедж-аккаунт

• Предпочтительно: ECN-счета с низким спредом

• Свопы: благоприятные условия увеличивают устойчивость долгосрочной торговли

Советы по торговле

• Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.

• Использование нескольких пар увеличивает нагрузку на капитал — выделяйте не менее $300 на каждую пару.

• Советник оптимизирован под любую валюту, но лучшие результаты можно ожидать на низковолатильных кроссах (без JPY).

• PulseX — однопарный алгоритм: устанавливайте его на несколько графиков только осознанно, контролируя совокупный риск.

Если у вас возникнут вопросы по работе PulseX — напишите мне в личные сообщения.