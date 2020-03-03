Gold SniperX
- Эксперты
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.3
- Активации: 18
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
Gold SniperX - Ваш лучший помощник в торговле золотом.
Полностью автоматический советник, не требующий дополнительных настроек, предназначенный для торговли на валютной паре Gold (XAUUSD) M1
Стратегия основана на пробитии важных уровней. (быстрый скальпинг).
Не использует опасные методы торговли, никаких сеток, мартингейлов и т.п.
Это реальный торговый алгоритм - Результаты этого очень стабильная кривая роста.
Рекомендации:
- Торговая пара: GOLD (XAUUSD)
- Таймфрейм: M1
- Минимальный депозит: 100$
- Торговое плечо: 1:100 и выше
- Брокер: Любой брокер с низким спредом
- VPS: Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7
Основные особенности:
- Всегда используется стоплосс / тейк профит.;
- Не используется мартингейл/ сетка/ хеджинг и т.д ;
Успейте приобрести по самой низкой цене,стоимость советника будет только расти!!
Удачной торговли!