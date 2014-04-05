Dynamic sinusoidal cycle projection

Dynamic Sinusoidal Cycles Projection by TradingCrossoverDynamic Sinusoidal Cycles Projection è un indicatore per MetaTrader 5 che visualizza cicli di mercato in una finestra separata, sviluppato da TradingCrossover. Basato su cinque periodi ciclici (10, 32, 64, 128 e 256 barre), offre un’analisi meccanica dei movimenti di mercato con proiezioni sinusoidali. Caratteristiche principali:
  • Cinque periodi ciclici: Analizza il mercato con cicli di diversa lunghezza, attivabili singolarmente.
  • Proiezione futura: Visualizza previsioni fino a 256 barre avanti.
  • Input personalizzabili: Regola scala, centramento e offset per adattare l’indicatore a qualsiasi asset.
  • Utilizzo meccanico: Ideale per trader che cercano un approccio sistematico all’analisi ciclica.

Perfetto per forex, azioni e criptovalute, questo indicatore offre un’interfaccia intuitiva per strategie basate sui cicli. 

Disclaimer: L'indicatore Dynamic Sinusoidal Cycles Projection è uno strumento avanzato per l'analisi ciclica dei mercati finanziari. Si consiglia una conoscenza di base dell'analisi ciclica per utilizzarlo in modo efficace. L'indicatore non garantisce profitti e i risultati passati non sono indicativi di performance future. Gli utenti sono responsabili delle proprie decisioni di trading e dovrebbero utilizzare l'indicatore come parte di una strategia di trading più ampia, integrandolo con altri strumenti e analisi. TradingCrossover non si assume responsabilità per eventuali perdite derivanti dall'uso di questo indicatore.
