KT ZigZag Trend Metrics MT4

KT ZigZag Trend Metrics превращает рыночные колебания в понятную карту тренда и структуры, поэтому даже новичок увидит разворотные точки и поток цены с первого взгляда. Индикатор помечает каждый свинг как «Higher High», «Lower High», «Lower Low» или «Higher Low» и показывает процент движения от предыдущего свинга.

Он также показывает, сколько баров потребовалось для формирования нового вершины или впадины, и проводит линии между последними swing‑точками, давая рентгеновский вид на ценовое действие и облегчая поиск гармонических фигур.





Особенности



Экономит время анализа, мгновенно отображая полную рыночную структуру — незаменимо для трейдеров price action.

Отмечает swing‑high и swing‑low, показывая процент хода и количество баров с предыдущего свинга.

Содержит график в чистоте, отображая только ключевые метрики свингов.

Вычисляет все метрики на базе индикатора ZigZag, популярного инструмента для точного картирования свингов.

Регулируемая чувствительность (период depth) позволяет настроить, где фиксируются свинги.

Настройте цвета, толщину линий и размер текста под тему вашего графика.



Преимущества перед стандартным ZigZag

Обычный ZigZag лишь соединяет прошедшие точки, но не показывает, насколько большим или быстрым было движение. KT ZigZag Trend Metrics исправляет это, добавляя процент изменения и количество баров к каждому свингу и рисуя диапазонные линии, раскрывающие скрытые модели. Эта детализация даёт преимущество на быстро меняющихся рынках.



Сочетание с другими индикаторами



Используйте вместе с Hull MA или RSI для подтверждения истинных смен тренда. Метки процента и количества баров подтверждают сигналы и фильтруют шум, сокращая ложные срабатывания.

Такой многослойный подход выделяет сет‑апы с высокой вероятностью и даёт уверенность входить и выходить точно.





Заключение

