Представляю советник La Strns Aur — это автоматизация сложной мануальной стратегии, основанной на структурном и объёмном паттерне. Если коротко, в основе лежат соотношения Фибоначчи и анализ тикового объёма. Советник создан для того, чтобы перенести логику профессионального трейдинга в алгоритм, сохранив при этом простоту и надёжность.

Советник чётко разделён на две разные стратегии — это сделано для того, чтобы охватить сразу два диапазона рыночных условий. Полностью автоматизировать подобную стратегию невозможно из-за её сложности, поэтому текущая производительность советника составляет меньше 50% от эффективности профессионального трейдера, работающего вручную. По мере возможности я продолжаю улучшать алгоритм, и для желающих протестировать одну из первых версий я выставляю её в маркет.

При создании советника использовался многолетний опыт анализа объёма и понимания его влияния на структуру рынка. Каждая сделка открывается строго по сигналу паттерна, имеет фиксированный стоп-лосс и адаптивный тейк-профит. Советник не использует сетки, мартингейл или усреднение — только сигналы, только чёткая логика. Максимальная простота и надёжность.

Советник предназначен только для золота.

Тестируйте его на реальном счёте с качеством истории от 90%. Таймфрейм графика не имеет значения — используйте тот, который вам удобен. Советник работает сразу с двумя таймфреймами: H1 и M5, независимо от установленного. Рекомендую также протестировать обе стратегии по отдельности, чтобы лучше понять их стиль торговли — каждую из них можно отключать отдельно. Для тестирования используйте настройки параметров из последнего скриншота.

Обратите внимание, что на скриншотах представлены результаты торговли фиксированным лотом. При увеличении лота по мере роста баланса итоговые результаты могут быть в разы выше. Минимально рекомендованный депозит — 1000$.

Напишите мне, если у вас есть вопросы или нужна помощь в подборе оптимального риска.

