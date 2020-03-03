Bitcoin Scalper X
- Эксперты
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.3
- Активации: 20
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
Bitcoin Scalper X - Ваш лучший помощник в торговле биткоином.
Полностью автоматический советник, не требующий дополнительных настроек, предназначенный для торговли на валютной паре Bitcoin (BTCUSD)
Не использует опасные методы торговли, никаких сеток, мартингейлов и т.п.
Стратегия основана на пробитии важных уровней. (быстрый скальпинг).
Рекомендации:
- Торговая пара: Bitcoin (BTCUSD)
- Таймфрейм: M5
- Минимальный депозит: 100$
- Торговое плечо: 1:100 и выше
- Брокер: Любой брокер с низким спредом
- VPS: Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7
Как протестировать советник?
Только BTCUSD. Тестируйте советник с настройками по умолчанию, но вы можете изменить лот на процент от баланса.
Тестируйте советник на таймфрейме M5.
Основные особенности:
- Всегда используется стоплосс / тейк профит.;
- Не используется мартингейл/ сетка/ хеджинг и т.д ;
Если у вас возникнут вопросы, вы можете написать мне в личные сообщения, я всегда рад помочь.
Удачной торговли!