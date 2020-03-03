Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810

Bitcoin Scalper X - Ваш лучший помощник в торговле биткоином.

Полностью автоматический советник, не требующий дополнительных настроек, предназначенный для торговли на валютной паре Bitcoin (BTCUSD)

Не использует опасные методы торговли, никаких сеток, мартингейлов и т.п.

Стратегия основана на пробитии важных уровней. (быстрый скальпинг).

Рекомендации:

Торговая пара: Bitcoin (BTCUSD)

Bitcoin (BTCUSD) Таймфрейм: M5

M5 Минимальный депозит: 100$

100$ Торговое плечо: 1:100 и выше

1:100 и выше Брокер: Любой брокер с низким спредом

Любой брокер с низким спредом VPS: Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7





Как протестировать советник?

Только BTCUSD. Тестируйте советник с настройками по умолчанию, но вы можете изменить лот на процент от баланса.

Тестируйте советник на таймфрейме M5.

Имейте ввиду что результаты на различных брокерах могут отличаться, перед использованием рекомендую протестировать на вашем брокере





Основные особенности:

Всегда используется стоплосс / тейк профит.;

Не используется мартингейл/ сетка/ хеджинг и т.д ;