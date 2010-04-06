Представляю вам советник Robot Di Aur - это автоматизация сложной стратегии, основанная на структурном паттерне и обьеме, при его создании использовался четырех летний опыт изучения обьема, его влияние на структуру рынка рассчитанной уровнями Фибоначчи, каждая сделка имеет фиксированный стоп лосс и адаптивный тейк профит. Как и в случае с ручной торговлей советник торгует только на инструменте золота. Имеются три режима настроек лота - фиксированный, 0.01 лот на указанный баланс и по риску % на сделку. Советник не использует сетки, мартингейл или усреднение. Все сделки открываются по сигналу паттерна и обьема, максимальная простота и Надежность.

Параметры советника отличаются от тех что используются при мануальной торговли только изза того что не все действия возможно автоматизировать, или по крайне мере нам это еще не удалось, но даже при этом советник показывает в среднем 80% в год за последние 5 лет, повышая или понижая риск так же можно повысить или понизить доход. Самое главное в советнике это стабильность и Надежность. Советник не открывает большое количество сделок, поэтому проскальзывания или повышенный спред не повлияют на результат.

Рекомендованный минимальный депозит - 300$. Таймфрейм - M5. Тестируйте на истории с качеством от 90%, также используйте параметры настроек из последнего скриншота

После покупки вы получите поддержку, помощь с настройками и файлы параметров. Напишите мне, если у вас есть вопросы или нужна помощь в подборе оптимального риска.

Первые 10 копий - всего за 30$!