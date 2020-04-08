System GoldCrazy
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 8.89
- Обновлено: 16 июня 2025
- Активации: 20
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
Приветствую всех инвесторов и трейдеров!
Я с гордостью предоставляю мою новую разработку System GoldCrazy
Это лучший индикатор для торговли золотом и криптовалютой
Индикатор 100% не перерисовывается и не изменяет свои сигналы.
Индикатор подходит абсолютно всем, как профессиональному трейдеру, так и новичку.
Как торговать?
Всё очень просто, вы можете торговать по стрелке
Голубая стрелка - покупка, красная -продажа (Дождитесь закрытия свечи).
Но я рекомендую использовать фильтр тренда , что бы брать сигналы только по тренду ( индикатор Фильтра предоставляется бесплатно).
Скоро будет готов советник по данному индикатору с фильтром входов ( советник будет предоставляться бесплатно всем кто купил стратегию)
Предложение ограничено несколькими копиями, после индикатор будет скрыт с витрины и появляться только на обновление.
Доступна скидка в размере 20% , пишите в личное сообщение или в телеграмм в шапке профиля.
Удачной торговли!!!!!!!!!!!!!