Quantum Index

5

Quantum Index — Интеллектуальный советник для торговли индексами

Ключевые особенности:

  • Поддерживаемые инструменты: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash

  • Брокер: RoboForex (ECN или Prime счета)  

  • Средняя месячная активность: 100–200 ордеров

  • Ожидаемая прибыль: 10–20% в месяц

  • Максимальная просадка: до 20% при использовании стандартного лота

Описание:

Quantum Index — это высокоточный и надежный торговый советник, разработанный для автоматической торговли на популярных фондовых индексах. Он оптимизирован для работы с брокером RoboForex на счетах ECN и Prime, обеспечивая максимальную эффективность исполнения ордеров.

Советник использует интеллектуальную систему хеджирования для управления убыточными позициями. Вместо традиционного стоп-лосса, при неблагоприятном движении цены открывается хеджирующий ордер. Если рынок разворачивается, оба ордера могут быть закрыты с убытком, но такие ситуации редки. Максимальная просадка в таких случаях составляет от 10% до 20% при стандартных настройках лота, и обычно компенсируется в течение месяца.

Quantum Index прост в использовании: достаточно установить его на графики четырех поддерживаемых индексов и включить автоторговлю. Советник самостоятельно анализирует рынок и принимает торговые решения, обеспечивая стабильную прибыльность при минимальном участии трейдера.

Преимущества:

  • Надежность: Использование хеджирования вместо стоп-лосса снижает вероятность преждевременного закрытия позиций.

  • Простота: Установка на четыре графика и активация автоторговли — всё, что требуется для начала работы.

  • Эффективность: Высокая частота сделок обеспечивает стабильный поток прибыли.

  • Безопасность: Интеллектуальное управление рисками минимизирует потенциальные убытки.

Отзывы 6
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.06.26 11:16 
 

The developer is very responsive to user issues and is highly recommended.

Daniel Kwame A Antwi
929
Daniel Kwame A Antwi 2025.06.21 12:40 
 

I just purchased the EA. What time frame should it run on?

Segio Bugay
191
Segio Bugay 2025.06.13 14:59 
 

I've been running this EA for about a month now, and it's very promising! I really like how it works. Definitely a 5-star experience!

Рекомендуем также
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Эксперты
Uni Bot   трендовый нейросетевой обученый бот. Экспертная система на основе нейросети новой специально разработанной архитектуре (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Для работы данного варианта эксперта нет необходимости загружать файл обученной нейросети, поскольку для простоты использования конечным пользователем нейросетевого форекс бота большинством пользователей ряд нейросетей закодированы в тело бота.  Но для того чтобы бот лучше приспособился к конкретной истории вашего бота вам будет лучше нау
GOLD Stone
Ken Iijima
Эксперты
GOLD Stone EA — The Ultimate Trend-Following Strategy for Gold DISCOUNT - Don't Miss Out! Original Price: $800 → Now: $150 LINE Signal Coming Soon! Stunning Results: 12x Return in 2 Years   Initial Deposit: $10,000 Final Balance: $122,532 Net Profit: $112,532 (+1,125%) Test Period: January 2024 – December 2025 (Approx. 2 Years) Outstanding Performance Metrics Metric Result Rating Profit Factor 19.48 Exceptional (1.5+ is considered good) Sharpe Ratio 2.41 Excellent (1.0
CalcWave
Mohit Kumar
Эксперты
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Эксперты
️ Warning – Fake Sigma Trend Protocol EA STP Any “Sigma Trend Protocol EA STP” sold outside my official MQL5 page is a fake scam product using my name to take your money. The only real and supported version is here: https://www.mql5.com/en/market/product/152096   https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Don’t spend your hard-earned money expecting premium performance from a cheap copy. STP cannot be easily copied or sold as a discount scrap version. STP Signal: Before any thin
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
This system accepts a comma-separated list of symbols and iterates through them, creating a neural network with training for each symbol. These neural networks take values ​​from price action, Bollinger Bands, MACD, and RSI indicators. The number of neurons for each of the three layers of each network can be configured, and genetic training for the indicator parameters can be set up at specific intervals. Confidence levels for the neurons can be adjusted, and market trend analysis filters can be
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
Эксперты
PCA Pairs Trader Pro  — это экспертный советник, который на основе метода главных компонент (PCA) автоматически находит оптимальную пару активов из портфеля из пяти инструментов и строит между ними рыночно-нейтральную хеджирующую позицию из двух позиций LONG и SHORT. В отличие от классического парного трейдинга, где анализируется лишь одна пара,  PCA Pairs Trader Pro  выполняет многомерный статистический анализ, выявляет скрытые паттерны и адаптируется к изменяющимся рыночным условиям без ручных
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Эксперты
XAU Gold Expert is a Trading Robot designed specifically for trading gold. Fully automated and not need to worry about. More than 200% profit in 6 months (Tested by Real Acc) Symbol  XAUUSD(Gold) Timeframe Any Deposit : Lots Recommended ratio £500 : 0.2  (or equivalent in another currency) Account Type Better with the lower spread Leverage 1:500 Default setting (can be changed by yourself in inputs) Lots size 0.2 For a better result, it is recommended to run this EA in a VPS, you can just simply
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Эксперты
Инструментарий для заработка и исследований. Техническая часть советника построена полностью на движке  Trading engine 4.010 , написанного господином Карпутовым , который любезно предоставляет доступ к своим работам. В основе ядра  торговых сигналов и стратегии лежит авторский алгоритм формирования паттернов прогнозирования цены. Применим к любому инструменту! Дополнен системой управления на основе МА "Девятихвостый Лис" , актуализации и подстройки сигнала максимально точно под рынок, инструм
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Эксперты
Limited Time Offer: 50% Off One-Day Introductory Price! Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial ma
Genius Trades Pro
Loncey Duwarkah
Эксперты
Trading manually is high risk, stop losing money. Every successful trader knows indexes always rise. Built to profit 300%+ faster instead of waiting. Revolutionize your trading experience and profit 24/7, even while you sleep! 100% profit. Live running proof link (  24/7 Bitcoin & Gold: Buy/Sell (Supply / Demand) Signals Live ) on our highly successful YouTube channel. Alternatively, please email us "cloud.pc@outlook.com" directly. 3. Built on Google Gemini AI. One Step Setup:  Any Index Symbol/
Obsidian adaptive Expert Advisor
Antonello Belgrano
Эксперты
Embarking on a successful trading journey requires a comprehensive understanding of the risks involved and the tools at your disposal. With Obsidian Expert Advisor , we provide traders with a powerful algorithmic trading solution that unlocks new possibilities in financial markets. Innovation and Precision Obsidian Expert Advisor draws inspiration from the best practices of proven trading strategies, delivering exceptional results and instilling confidence in your trading decisions. Obsidian's c
Harmonic ABCD Wizard
Mihail Matkovskij
Эксперты
Автоматический/полуавтоматический торговый робот, работающий по сигналам паттерна AB=CD. Может работать, как индикатор. Поддерживает отправку сигналов в уведомлениях, на мобильное устройство, а также и-мейл. Поиск паттернов осуществляется по универсальному Зиг-загу, Peak ZigZag, который был специально адаптирован для работы в данном советнике. Благодаря использованию режима трассировки (когда сканирование паттернов производится сразу по нескольким Зиг-загам с разными Peak dist, см. описание пар
Extreme Prediction
Anton Uralskii
Эксперты
This expert advisor is using neural network to predict trend change. It calculates extremums and opens orders based on predictions of neural network. It's simple and powerful, you can adjust it to fit your needs. You can make it risky or conservative. My backtest win rate is 80% on 4H period. You can use it for any period you like. The hardest part is you have to find optimal parameters for your broker and your needs. So how to optimize it? There are 2 options: Select all parameters except param
PipBandit Quantum Gold Scalper
Isaac Nhlapo
Эксперты
This EA is specifically built to trade XAUUSD with precision and confidence. It ensures that trades are entered with highest probability and has awesome risk management tools in place. Give it a test, it is a one of a kind in the market.  For the  1 minute XAUUSD  chart, pre-set for 1 minute time frame.  Please message me for any assistance.  Recommendations and requirements; Currency pair: XAUUSD Timeframe: M1 or M5  Minimum deposit : $50 Recommended initial deposit: $100 Account type: Any acco
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Winter MT5 — автоматизированная торговая система Winter MT5 — это торговый советник, использующий алгоритмы анализа и методы адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Он предназначен для торговли на коррекциях после резких ценовых движений. Система работает в полностью автоматическом режиме и не требует постоянного контроля. Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары NZDCAD_e — остальные пары активируются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки ,
Smart Grid Trader EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. Please note: This Expert Advisor is provided as a flexible tool for strategy development. It has not been pre-optimized. It is designed for you to test, configure, and find the optimal settings that align with your personal tra
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Эксперты
Минимальные требования Тип счета: ECN / RAW / Низкий спред Рекомендуемые брокеры: IC Markets, IC Trading или аналогичные ECN-брокеры Минимальный депозит: $500 (кредитное плечо 1:500) Рекомендуемый депозит: $1000 (кредитное плечо 1:500) Минимальное кредитное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500) VPS: Требуется для круглосуточной работы Основные функции Автоматизированная стратегия прорыва диапазона с настраиваемым временем действия диапазона Динамический размер позиции: фиксированный, фиксир
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Эксперты
Doubling Force EA The Ultimate Smart Martingale Solution by JoSignals Transform your BTCUSD trading experience with **Doubling Force EA**, the intelligent Expert Advisor designed to help traders harness the power of smart Martingale strategies while maintaining flexibility and control. Developed by **JoSignals**, this EA enables traders to adapt to market trends and maximize profitability with minimal effort. Key Features: 1. Smart Martingale Logic with Trend Optimization:    - Combines a clas
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Эксперты
Valtoro Aurum EA MT5 Signals: !!MYFXBOOK COMING SOON!! !!CHRISTMAS SALE PRICE, AVAILABLE UNTIL 26.12.2025!! XAUUSD - Gold Only: Oficial signal in live conditions Where there are community signals that are not included in the MQL5 product description, we do not guarantee their relevance. Join to the MQL group Chat, where u can see under the hood and find answers for your questios https://www.mql5.com/en/messages/01ec8523106adc01 Discounted price!!!  The price will increase by $100 with e
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Эксперты
!! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Эксперты
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Эксперты
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Эксперты
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your special gift.  Supreme Edge, an advanced Expert Advisor meticulously designed for trading. Leveraging state-of-the-art trend identification algorithms, this system seamlessly adapts to complex market dynamics, capturing high-probability opportunities with precision and agility. The EA distinguishes itself with its proprietary trend detection mechanism, which analyses and interprets multi-dimensional market data to accuratel
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Эксперты
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Эксперты
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Эксперты
Добро пожаловать в       GoldSKY EA   — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на…       Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  GoldSky использует   графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комм
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
Другие продукты этого автора
Gold System
Vladimir Mametov
5 (3)
Эксперты
Gold System — профессиональный советник для торговли золотом Live Signal 1. Общая информация Gold System — это интеллектуальный торговый советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD). Он объединяет современные алгоритмы анализа рынка и продуманную систему управления рисками, обеспечивая стабильную работу даже в периоды высокой волатильности. Советник рассчитан как на начинающих трейдеров, так и на опытных участников рынка, желающих автоматизировать торговлю и получать устойчивый р
Stockfish
Vladimir Mametov
Эксперты
Советник для торговли по EUR/USD – надёжный и эффективный алгоритм Почему стоит выбрать этот советник? Этот автоматический торговый советник разработан для EUR/USD и ориентирован на стабильную и безопасную торговлю. Он не использует рискованные стратегии, такие как мартингейл, сетки или усреднение, а вместо этого работает исключительно на тейк-профите, трейлинг-стопе и стоп-лоссе. Такой подход делает его надёжным инструментом как для самостоятельной торговли, так и для проп-фирм. Основные преим
Starline
Vladimir Mametov
5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированный  скальпирующий  торговый советник.   Советник разработан для торговли по валютной паре EURUSD.  Закрытие ордеров происходит по  трейлингу или стоплоссу.   Преимущества: Советник проверен на 100% реальных тиках  за период 2020-2025 гг. Фиксированный Стоплосс, Тейкпрофит и Трейлинг. Фильтр новостей по терминалу (календарь  MQL5.com). Требования: Торговая пара:   EURUSD Таймфрейм:     Работа советника не зависит от таймфрейма, но лучше ставить его на Таймфрейм 1Н Миним
FREE
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Эксперты
Автоматизированный высокоточный торговый советник для торговли по валютной паре EURUSD.  Советник имеет 21 стратегии и все параметры стратегий открыты, и вы можете их оптимизировать на ваше усмотрение или использовать параметры по умолчанию, которые подходят для большинства брокеров. Для закрытия убыточных ордеров можно использовать функцию хеджирования, функцию усреднения или только Стоплосс. По умолчанию в советнике используется функция хеджирования, она может открывать несколько встречных орд
GTX Scalper
Vladimir Mametov
4.54 (52)
Эксперты
GTX это автоматизированный форекс-советник разработан специально для торговли по валютной паре EURUSD. Этот высокоточный инструмент анализирует рынок, используя точки разворота на основе зон перекупленности и перепроданности. Советник сочетает 22 стратегий с открытыми входными параметрами, предоставляя возможность гибкой оптимизации для работы с различными брокерами. Signal   Основные преимущества Мультистратегии: 22 уникальных стратегий, полностью настраиваемых под ваши потребности. Гибкие нас
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Утилиты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Эксперты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
OrderDesk
Vladimir Mametov
Утилиты
OrderDesk — это удобная торговая панель для MetaTrader, предназначенная для быстрого и наглядного управления ордерами прямо с графика. Панель оснащена графическими линиями, которые позволяют визуально выставлять уровни ордеров, стоп-лоссов и тейк-профитов. Интерфейс можно сворачивать и перемещать в любую часть графика для максимального удобства. Основные возможности: Открытие рыночных ордеров Мгновенное открытие ордеров Buy и Sell одним нажатием. Работа с отложенными ордерами Поддержка 4 типов
Binance Quotes Downloader
Vladimir Mametov
Утилиты
MQL5 скрипт для загрузки исторических данных с Binance в MetaTrader 5. Создает пользовательские символы с поддержкой нескольких таймфреймов и поддерживает последующие обновления. Функциональность : Загрузка данных через Binance API (спот и фьючерсные рынки) Создание и управление пользовательскими символами MT5 Поддержка таймфреймов M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 Реализация инкрементальных обновлений с интеллектуальным управлением данными Настройка круглосуточных торговых сессий для крипто
Фильтр:
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.06.26 11:16 
 

The developer is very responsive to user issues and is highly recommended.

Daniel Kwame A Antwi
929
Daniel Kwame A Antwi 2025.06.21 12:40 
 

I just purchased the EA. What time frame should it run on?

Segio Bugay
191
Segio Bugay 2025.06.13 14:59 
 

I've been running this EA for about a month now, and it's very promising! I really like how it works. Definitely a 5-star experience!

Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.06.02 19:18 
 

Author is a guruantee for quality eas, running it 1 week results machtes signal and backtest

Juergen Loebach
1321
Juergen Loebach 2025.05.29 10:46 
 

Questions were answered promptly and in detail.The EA has been in use on a live account since 27.05.2025.All positions were closed with a profit.The default settings were used.I will report again at the end of June.

Supplement

Time:02.06. - 30.06.2025

Broker:Pepperstone

Account:Razor

Max. Leverage for retail customers in Germany:1 : 30

Deposit:1.000€

GER40 =13

12 x Profit

1 x Loss - Lot size( 0.6 ) was too high for account size!It was my mistake, of course.Position had to be closed manually due to margin call!Loss = 102,00€

JPN225 = 14

14 x Profit

From 14.06.2025 only US30 and NAS100.

US30 = 41

41 x Profit

NAS100 = 20

20 x Profit

All trades were automatically executed until profit.Exception:GER40 on 13.06.2025

I have only entered my individual lot size.

To earn money you should have an account of at least 5000€ +.

I have complete confidence in this product.

220072256
4691
220072256 2025.05.26 20:02 
 

I bought this EA because the author is a guarantee.

A historical signature of MQL5.

Attentive and responsive to questions!!!

Ответ на отзыв