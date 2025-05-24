Quantum Index
- Эксперты
- Vladimir Mametov
- Версия: 2.3
- Обновлено: 11 ноября 2025
- Активации: 15
Quantum Index — Интеллектуальный советник для торговли индексами
Ключевые особенности:
-
Поддерживаемые инструменты: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash
-
Брокер: RoboForex (ECN или Prime счета)
-
Средняя месячная активность: 100–200 ордеров
-
Ожидаемая прибыль: 10–20% в месяц
-
Максимальная просадка: до 20% при использовании стандартного лота
Описание:
Quantum Index — это высокоточный и надежный торговый советник, разработанный для автоматической торговли на популярных фондовых индексах. Он оптимизирован для работы с брокером RoboForex на счетах ECN и Prime, обеспечивая максимальную эффективность исполнения ордеров.
Советник использует интеллектуальную систему хеджирования для управления убыточными позициями. Вместо традиционного стоп-лосса, при неблагоприятном движении цены открывается хеджирующий ордер. Если рынок разворачивается, оба ордера могут быть закрыты с убытком, но такие ситуации редки. Максимальная просадка в таких случаях составляет от 10% до 20% при стандартных настройках лота, и обычно компенсируется в течение месяца.
Quantum Index прост в использовании: достаточно установить его на графики четырех поддерживаемых индексов и включить автоторговлю. Советник самостоятельно анализирует рынок и принимает торговые решения, обеспечивая стабильную прибыльность при минимальном участии трейдера.
Преимущества:
-
Надежность: Использование хеджирования вместо стоп-лосса снижает вероятность преждевременного закрытия позиций.
-
Простота: Установка на четыре графика и активация автоторговли — всё, что требуется для начала работы.
-
Эффективность: Высокая частота сделок обеспечивает стабильный поток прибыли.
-
Безопасность: Интеллектуальное управление рисками минимизирует потенциальные убытки.
The developer is very responsive to user issues and is highly recommended.