Quantum Index — Интеллектуальный советник для торговли индексами

Ключевые особенности:

Поддерживаемые инструменты: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash

Брокер: RoboForex (ECN или Prime счета)

Средняя месячная активность: 100–200 ордеров

Ожидаемая прибыль: 10–20% в месяц

Максимальная просадка: до 20% при использовании стандартного лота

Описание:

Quantum Index — это высокоточный и надежный торговый советник, разработанный для автоматической торговли на популярных фондовых индексах. Он оптимизирован для работы с брокером RoboForex на счетах ECN и Prime, обеспечивая максимальную эффективность исполнения ордеров.

Советник использует интеллектуальную систему хеджирования для управления убыточными позициями. Вместо традиционного стоп-лосса, при неблагоприятном движении цены открывается хеджирующий ордер. Если рынок разворачивается, оба ордера могут быть закрыты с убытком, но такие ситуации редки. Максимальная просадка в таких случаях составляет от 10% до 20% при стандартных настройках лота, и обычно компенсируется в течение месяца.

Quantum Index прост в использовании: достаточно установить его на графики четырех поддерживаемых индексов и включить автоторговлю. Советник самостоятельно анализирует рынок и принимает торговые решения, обеспечивая стабильную прибыльность при минимальном участии трейдера.

Преимущества: