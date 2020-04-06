EA Gold ELF

EA Gold ELF  -  это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках. 

Советник EA Gold ELF упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям.

Советник всегда использует SL и TP

Special offer in honor of the New Year and Christmas!!

https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810

 
  INSTRUMENT
  SPECIFICATIONS
  • Symbol: XAUUSD / GOLD
  • Timeframe: M15

 
  ACCOUNT
  REQUIREMENTS
  • Type: Hedging
  • Spreads: Low Spread
  • Min Deposit: 100$


Особенности EA Gold ELF

  • Низкая просадка
    Одной из выдающихся особенностей EA Gold ELF является его способность поддерживать низкий уровень просадок.
  • Высокий фактор прибыли
    Советник предназначен для высокопроизводительной торговли, предлагая существенный фактор прибыли, что свидетельствует о его эффективности в получении прибыли от инвестиций с течением времени.
  • Сильная торговая логика
    Советник использует надежную и эффективную торговую стратегию, которая не только фокусируется на прибыльности, но и минимизирует риски за счет четко определенной логики.
  • Легко использовать
    Благодаря простым настройкам этот советник доступен трейдерам любого уровня опыта.
  • Полностью автоматизированный
    EA устраняет необходимость постоянного мониторинга рынков, полностью автоматизируя торговый процесс.
  • Стратегия осознания риска
    Не применяя опасных торговых стратегий, EA Gold ELF фокусируется на сохранении капитала, что делает его более безопасным вариантом для трейдеров, опасающихся высокорисковых торговых подходов.
Рекомендуем также
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Эксперты
AlgoFusion FX – это продвинутый Советник (Expert Advisor, EA) , предназначенный для трейдеров, стремящихся к надежному, диверсифицированному и мультистратегическому подходу к алгоритмической торговле. Разработанный для исключительного управления рисками, адаптации к рынку и оптимизации производительности, этот EA интегрирует сложные количественные модели и алгоритмы машинного обучения для повышения прибыльности в постоянно меняющихся рыночных условиях. Будь вы институциональным трейдером или час
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
Nova DCA Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Эксперты
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Combo All In One is an EA combo 10   strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS S
BabaYaga Nasdaq MT5
Sakhid Ngabduloh
Эксперты
Introducing   BabaYaga  : Nasdaq Conqueror  — a state-of-the-art trading advisor designed to transform your trading experience through strategic precision, adaptability, and advanced market analysis. Built with proprietary trading algorithms and deep market insights,   BabaYaga  : Nasdaq Conqueror   delivers exceptional performance across diverse trading environments, helping you stay ahead of market trends. Features of BabaYaga  : Nasdaq Conqueror Low Drawdown One of the standout features of B
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Эксперты
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Эксперты
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Эксперты
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Эксперты
Ilan для MetaTrader 5 Благодаря использованию виртуальных сделок, стала возможной торговля в оба направления - и покупка, и продажа - одновременно. Именно это позволило полноценно перевести популярную стратегию под неттинговый учет позиций, который используется MetaTrader 5.  Настройки советника Настройки советника просты, но позволяют регулировать все важные параметры стратегии. Вам доступны: Уникальный  MagicNumber  для идентификации сделок; Выбор направления торговли ( Trade direction ): тол
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких обещаний,
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы ле
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (5)
Эксперты
META i9 – Квантовый Адаптивный Торговый Движок  -  Техническая документация META i9 — полностью автономный торговый советник, основанный на трехуровневой архитектуре: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) При покупке META i9 вы получаете META i7 бесплатно! (Предложение ограничено и действует только одну неделю) Пока META i7 использует две кооперативные нейросети, META i9 идет дальше: Его нейронные архитектуры значительно расширен
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Другие продукты этого автора
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Scalper Super   — это простая в использовании торговая система. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1 , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: при покупке индикатора, Trend Arrow Super предоставляется бесплатно,напишите нам после покупки . Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отли
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! В индикаторе есть   MTF   режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются) Как торговать? Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки.
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Trend Arrow Super Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Профессиональная,но при этом очень простая в применение Форекс система.Индикатор даёт точные BUY\SELL сигналы. Trend Arrow Super очень прост в применение,вам нужно просто прикрепить его на график и следовать простым рекомендация по торговле. Сигнал на покупку: Стрелка + гистограмма зеленого цвета, входим сразу по рынку на покупку. Сигнал на продажу: Стрелка + Гистограмма красного цвета,входим сразу по рынку на продажу.
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Pro Scalper Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, сог
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry — это мощная система торговли по ценовому действию, построенная на одной из самых популярных и широко известных стратегий среди трейдеров: стратегия прорыва! Этот индикатор выдает кристально чистые сигналы покупки и продажи, основанные на прорывах ключевых зон поддержки и сопротивления. В отличие от типичных индикаторов прорыва, он использует расширенные вычисления для точного подтвержд
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Super Trend: Ваша персональная стратегия "всё включено" Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! System Super Trend - это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для Форекс и криптовалют. Индикатор можно использовать как отдельную систему , а также как часть вашей существующей торговой системы. Как работает System Super Trend? У нас е
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Индикатор фильтрации тренда. Очень хороший фильтр для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -  System Trend Pro     или  Quantum Entry PRO   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр Period для лучшей фильтрации ( по умолчанию стоит  - 90) Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения
FREE
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super   Индикатор точного входа в рынок. Очень хороший индикатор входа для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro    или  Professional Trade Arrow Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные.Дождитесь закрытия свечи. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или В телеграмм
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Мощная система для торговли бинарными опционами и внутридневной торговли. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои показания. Binary Reverse предназначен для определения мест, в которых цена совершит разворот. Индикатор фиксирует как развороты, так и откаты тренда, что позволяет повысить эффективность его использования. При использовании индикатора значительно расширяются возможности анализа, на графике отлично видны не
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Scalper EA - Safe and stable. Parameters: *Lot-Sizing Method Fixed Lot  - a fixed lot will always be used for the initial trade; Low Risk 20% annual - Intelligent lot size calculation based on account balance to generate approximately 20% annualized return; Mid Risk 40% annual -  Intelligent lot size calculation based on account funds to generate approximately 40% annualized return; S
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Global Parabolic MT4 Индикатор для скальпинга на M1-M5. Очень хороший индикатор для вашей торговой системы,его можно использовать как отдельную торговую систему, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр FILTER для точных входов в рынок. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Level MT4 Отличный помощник для торговли Золотом. Уровни не перерисовываются и не изменяют свои данные Рекомендуем использовать с индикатором -  Professional Trade Arrow Уровни строятся каждый день, поэтому вы будете торговать каждый день вместе с индикатором Gold Level. Ценовые разметки показаны на графике,после достижения TP1 или SL1 закрываем половина позиции, остальное переводим в безубыт
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 AMS Scalper Отличный индикатор для точки входа в рынок, сигналы индикатора используем только по тренду. Настройки: Range - 50 ( размер диапазона для поиска сигнала.) Maximum candles Back - 3 (через сколько свечей ставить сигнал) P.S для появление сигнала на нулевой свече - ставим 0. В качестве индикатора тренда, рекомендуем использовать -  Quantum Entry PRO Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личн
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Trade Arrow   Non-repaint  MT4 technical indicator. works on all timeframes 1 minute to the monthly timeframe  the trade vision buy and sell arrow is a multi currency and synthetic indicator Aqua arrow look for selling opportunities Crimson arrow look for buying opportunities.  wait for candle to close and arrow to appear before taking any trades. Settings: Key value - 3.0 ( This
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Scalper Box MT4 Полностью готовая стратегия для торговли на всех рынках (Акции,фьючерсы,форекс и криптовалюты). Сигналы индикатора не перерисовываются!!! Как торговать? Дожидаемся сигнала от индикатора  Scalper Box MT4 (голубая стрелка  - покупка, красная стрелка - продажа). После сигнала сразу же входим в рынок, SL устанавливаем за сформировавшуюся коробку. Используем индикатор фильтр тренда и шаблон . Рекомендуемый таймфрем:
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold ELF M1 -  это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).   Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.   Советник Gold ELF M1 упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Set files:    GoldELF_H
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Buy Sell Storm Профессиональный индикатор для торговли на финансовых рынках, предназначенный для платформы   MT4 . Торговать по индикатору очень просто,   Синяя стрелка на покупку ,   Красная на продажу . Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои значения. (смотрите видео работы советника по индикатору). В настройках по умолчанию параметр   Period   установлен - 1. Вы можете менять этот пара
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Топовый индикатор Quantum Entry MT4, дающий сигналы для входа в сделки. Идеальные точки входа для валют, криптовалюты,металлов,акций и индексов. Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожи
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Эксперты
Scalper M1 ELF is an expert advisor designed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD). It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets. Scalper M1 ELF EA simplifies this experience with automatic, well-thought-out trading strategies. Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Symbol XAUUSD (GOLD) Timeframe M1   Capital min.
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Эксперты
MacDuck — это продвинутая торговая система, сочетающая в себе множество индикаторов. Её ключевая особенность — точный контроль точек входа, что позволяет системе демонстрировать превосходные результаты даже в сложных рыночных условиях. MacDuck предлагает множество торговых возможностей, не чувствителен к спредам и гарантирует точное исполнение каждой сделки благодаря строгому контролю точек входа. Стратегия доказала свою эффективность на реальных счетах. Независимо от того, новичок вы или опыт
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro   — очень мощный индикатор, основанный на концепции блоков ордеров и настроенных входов с правильными fvg и прорывами, чтобы создать очень хороший уровень для входа, как профессиональный трейдер. Очень простой в использовании интерфейс и удобный для входа по сигналам покупки и продажи. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! Лучше всего работает на таймфрейме M5-M15 для золота, биткоина и валютны
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Как использовать индикатор! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Bomb Signal   — мощный индикатор для MetaTrader 4, предназначенный для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения, Bomb Signal   — ваш союзник. Как это работает: Этот индикатор сочетает в себе три различных метода — анализ объема, закрытие свечей и симметричный тренд — для обнаружения и сигнализации о возможностях покупки
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 GoldingBot - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.  Советник   GoldingBot  упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Руководство и файлы настро
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Golding Trend :  100% не перерисовывает свои сигналы. Разработан специально под Золото GOLD/XAUUSD Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Golding Trend предназначен для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения,   Golding Trend  — ваш союзник. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке  (Си
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle   — это цветные свечи, показывающие тренд на основе объема и наклона тренда Этот индикатор покажет вам изменение цвета на следующем баре подтверждающей свечи. Синие свечи = возможная покупка (объем растет), Красные свечи = бычья слабость (объем уменьшается) возможная продажа. Arrow Candle оптимизирован для торговли на любом рынке и может использоваться на трендовых и нетрендовых рынках. Для достижения наилучших резу
Sniper System
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Sniper System Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается Все скриншоты были сделаны на момент публикации ( нет подгонки под историю!) Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатор
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Приветствую всех инвесторов и трейдеров! Я с гордостью предоставляю мою новую разработку System GoldCrazy  Это лучший индикатор для торговли золотом и криптовалютой Индикатор 100% не перерисовывается и не изменяет свои сигналы. Индикатор подходит абсолютно всем, как профессиональному трейдеру, так и новичку. Как торговать? Всё очень просто, вы можете торговать по стрелке Голубая стрелка  - покупка, к
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Golding  — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1-M5. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: При покупке индикатора, вы получаете в подарок - Trend Arrow Super  Так же я предоставляю дополнительный индикатор фильтра тренда  абсолютно бесплатн
M1 Super Scalper
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Super Scalper   - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.  Советник   M1 Super Scalper     упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Главная ос
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв