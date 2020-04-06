EA Gold ELF
EA Gold ELF - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD). Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.
Советник EA Gold ELF упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям.
Советник всегда использует SL и TP
Особенности EA Gold ELF
- Низкая просадка
Одной из выдающихся особенностей EA Gold ELF является его способность поддерживать низкий уровень просадок.
- Высокий фактор прибыли
Советник предназначен для высокопроизводительной торговли, предлагая существенный фактор прибыли, что свидетельствует о его эффективности в получении прибыли от инвестиций с течением времени.
- Сильная торговая логика
Советник использует надежную и эффективную торговую стратегию, которая не только фокусируется на прибыльности, но и минимизирует риски за счет четко определенной логики.
- Легко использовать
Благодаря простым настройкам этот советник доступен трейдерам любого уровня опыта.
- Полностью автоматизированный
EA устраняет необходимость постоянного мониторинга рынков, полностью автоматизируя торговый процесс.
- Стратегия осознания риска
Не применяя опасных торговых стратегий, EA Gold ELF фокусируется на сохранении капитала, что делает его более безопасным вариантом для трейдеров, опасающихся высокорисковых торговых подходов.