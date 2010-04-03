ScalpingMaster XAU
- Эксперты
- Angga Anugrawan
- Версия: 1.2
- Обновлено: 6 февраля 2025
- Активации: 5
🚀 ScalpingMaster XAU EA (MT4) — Smart Grid Scalper for XAU/USD (Gold)
ScalpingMaster XAU EA adalah Expert Advisor otomatis untuk XAU/USD (Gold) di MetaTrader 4 yang menggabungkan trend-following scalping dengan grid martingale terkontrol, dilengkapi fitur basket management (close-all berdasarkan profit/loss nilai currency) dan escape hatch untuk membantu keluar dari basket lebih cepat.
EA ini dibuat untuk trader yang ingin eksekusi otomatis, cepat, dan fleksibel — dengan kontrol risiko yang bisa diatur sesuai gaya trading.
✨ Kenapa ScalpingMaster XAU EA?
✅ Trend + Scalping Entry
Masuk posisi mengikuti arah trend dan sinyal cepat untuk menangkap pergerakan intraday.
✅ Grid Martingale yang Terukur
Saat market bergerak berlawanan, EA bisa menambah posisi berdasarkan Grid Step dan Lot Multiplier yang bisa kamu atur sendiri.
✅ Close-All Basket (Profit/Loss by Currency)
Bukan TP/SL per posisi. EA menggunakan sistem basket:
-
Close all trades ketika basket profit mencapai target ($)
-
Close all trades ketika basket loss mencapai batas (-$)
✅ Breakeven Escape Hatch (Sangat Membantu DD)
Fitur “escape” untuk mengurangi durasi holding:
-
Setelah X trade terbuka, jika basket sudah kembali >= $0.xx, EA bisa close-all untuk keluar lebih cepat.
✅ Trend Reversal Safety (Basket Direction Lock)
Jika trend besar berbalik kuat, EA dapat menghentikan penambahan grid sementara (bukan menutup paksa), agar tidak memperparah basket saat kondisi sedang tidak ideal.
✅ Execution Safety (Retry System)
Dilengkapi fungsi aman untuk mengatasi error umum MT4:
requote (138), off quotes (136), trade context busy (146)
EA akan retry beberapa kali + RefreshRates agar tidak “ketinggalan momen”.
✅ Trading Permission & Control
-
Permit Buy / Permit Sell
-
Reverse Signal
-
Buy & Sell at the same time (optional)
✅ Panel Info + Tampilan Lebih Profesional
Menampilkan status EA, trend, spread, jumlah order basket, profit/loss basket, equity/DD, dan parameter penting lainnya.
Panel juga bisa tampil saat Visual Backtest.
📈 Cara Kerja Strategi (Ringkas & Jelas)
-
EA membaca arah trend pada timeframe yang dipilih (bisa mengikuti timeframe chart).
-
Saat sinyal entry valid muncul, EA membuka posisi pertama.
-
Jika market melawan posisi, EA bisa menambah posisi dengan grid step + martingale multiplier.
-
EA mengelola basket dengan target:
-
Profit basket → close-all
-
Loss basket → close-all (opsional: stop trading / tetap lanjut)
-
Breakeven escape → close-all lebih cepat setelah jumlah trade tertentu
✅ Recommended Settings (Umum)
🔸 Pair: XAU/USD
🔸 Timeframe: M1 (bisa digunakan di timeframe lain juga)
🔸 Broker: Low spread + fast execution
🔸 Account: ECN / Raw Spread disarankan
🔸 Leverage: 1:100 atau lebih tinggi (grid membutuhkan margin yang cukup)
Catatan: Default set bawaan adalah “validation safe settings” untuk kebutuhan validasi. Untuk performa terbaik, set bisa disesuaikan lagi berdasarkan kondisi broker dan volatilitas.
⚙️ Fitur Utama yang Bisa Diatur
-
CloseAllProfitCurrency (target profit basket $)
-
CloseAllLossCurrency (batas loss basket -$)
-
StopTradingAfterMaxLoss (stop trading setelah loss atau lanjut)
-
GridStepPips / GridStepMultiplier
-
LotMultiplier / MaxOrders / MaxLot
-
Breakeven Escape: CloseAllAtBreakevenAfterTrades + BreakevenProfitCurrency
-
PermitBuy / PermitSell / ReverseSignal
-
BuySellSameTime (opsional)
-
Spread Protection
-
Execution Retry (anti gagal open/close saat market cepat)
📡 Live Performance (Signal)
Kamu bisa melihat performa live di sini:
✅ Live Signal (Real-time): https://www.mql5.com/en/signals/2314863
📦 Set Files & Support
Untuk set yang lebih optimal sesuai broker, spread, dan gaya trading, silakan hubungi author setelah pembelian.
Set bawaan adalah versi standar untuk validasi, dan disarankan untuk di-tuning agar lebih optimal.
⚠️ Important Notes
✔ Trading memiliki risiko. EA tidak menjamin profit.
✔ Grid/martingale memerlukan manajemen risiko dan margin yang cukup.
✔ Selalu lakukan demo test/backtest terlebih dulu sebelum live.
✔ Disarankan VPS untuk eksekusi stabil dan latency rendah.