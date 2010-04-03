ScalpingMaster XAU

🚀 ScalpingMaster XAU EA (MT4) — Smart Grid Scalper for XAU/USD (Gold)

ScalpingMaster XAU EA adalah Expert Advisor otomatis untuk XAU/USD (Gold) di MetaTrader 4 yang menggabungkan trend-following scalping dengan grid martingale terkontrol, dilengkapi fitur basket management (close-all berdasarkan profit/loss nilai currency) dan escape hatch untuk membantu keluar dari basket lebih cepat.

EA ini dibuat untuk trader yang ingin eksekusi otomatis, cepat, dan fleksibel — dengan kontrol risiko yang bisa diatur sesuai gaya trading.

✨ Kenapa ScalpingMaster XAU EA?

Trend + Scalping Entry
Masuk posisi mengikuti arah trend dan sinyal cepat untuk menangkap pergerakan intraday.

Grid Martingale yang Terukur
Saat market bergerak berlawanan, EA bisa menambah posisi berdasarkan Grid Step dan Lot Multiplier yang bisa kamu atur sendiri.

Close-All Basket (Profit/Loss by Currency)
Bukan TP/SL per posisi. EA menggunakan sistem basket:

  • Close all trades ketika basket profit mencapai target ($)

  • Close all trades ketika basket loss mencapai batas (-$)

Breakeven Escape Hatch (Sangat Membantu DD)
Fitur “escape” untuk mengurangi durasi holding:

  • Setelah X trade terbuka, jika basket sudah kembali >= $0.xx, EA bisa close-all untuk keluar lebih cepat.

Trend Reversal Safety (Basket Direction Lock)
Jika trend besar berbalik kuat, EA dapat menghentikan penambahan grid sementara (bukan menutup paksa), agar tidak memperparah basket saat kondisi sedang tidak ideal.

Execution Safety (Retry System)
Dilengkapi fungsi aman untuk mengatasi error umum MT4:
requote (138), off quotes (136), trade context busy (146)
EA akan retry beberapa kali + RefreshRates agar tidak “ketinggalan momen”.

Trading Permission & Control

  • Permit Buy / Permit Sell

  • Reverse Signal

  • Buy & Sell at the same time (optional)

Panel Info + Tampilan Lebih Profesional
Menampilkan status EA, trend, spread, jumlah order basket, profit/loss basket, equity/DD, dan parameter penting lainnya.
Panel juga bisa tampil saat Visual Backtest.

📈 Cara Kerja Strategi (Ringkas & Jelas)

  1. EA membaca arah trend pada timeframe yang dipilih (bisa mengikuti timeframe chart).

  2. Saat sinyal entry valid muncul, EA membuka posisi pertama.

  3. Jika market melawan posisi, EA bisa menambah posisi dengan grid step + martingale multiplier.

  4. EA mengelola basket dengan target:

  • Profit basket → close-all

  • Loss basket → close-all (opsional: stop trading / tetap lanjut)

  • Breakeven escape → close-all lebih cepat setelah jumlah trade tertentu

✅ Recommended Settings (Umum)

🔸 Pair: XAU/USD
🔸 Timeframe: M1 (bisa digunakan di timeframe lain juga)
🔸 Broker: Low spread + fast execution
🔸 Account: ECN / Raw Spread disarankan
🔸 Leverage: 1:100 atau lebih tinggi (grid membutuhkan margin yang cukup)

Catatan: Default set bawaan adalah “validation safe settings” untuk kebutuhan validasi. Untuk performa terbaik, set bisa disesuaikan lagi berdasarkan kondisi broker dan volatilitas.

⚙️ Fitur Utama yang Bisa Diatur

  • CloseAllProfitCurrency (target profit basket $)

  • CloseAllLossCurrency (batas loss basket -$)

  • StopTradingAfterMaxLoss (stop trading setelah loss atau lanjut)

  • GridStepPips / GridStepMultiplier

  • LotMultiplier / MaxOrders / MaxLot

  • Breakeven Escape: CloseAllAtBreakevenAfterTrades + BreakevenProfitCurrency

  • PermitBuy / PermitSell / ReverseSignal

  • BuySellSameTime (opsional)

  • Spread Protection

  • Execution Retry (anti gagal open/close saat market cepat)

📡 Live Performance (Signal)

Kamu bisa melihat performa live di sini:
Live Signal (Real-time): https://www.mql5.com/en/signals/2314863

📦 Set Files & Support

Untuk set yang lebih optimal sesuai broker, spread, dan gaya trading, silakan hubungi author setelah pembelian.
Set bawaan adalah versi standar untuk validasi, dan disarankan untuk di-tuning agar lebih optimal.

⚠️ Important Notes

✔ Trading memiliki risiko. EA tidak menjamin profit.
✔ Grid/martingale memerlukan manajemen risiko dan margin yang cukup.
✔ Selalu lakukan demo test/backtest terlebih dulu sebelum live.
✔ Disarankan VPS untuk eksekusi stabil dan latency rendah.

