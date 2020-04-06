XtremeGold MT4

XtremeGold - Автоматизированный торговый робот для золота (XAUUSD)

XtremeGold - это передовой торговый робот, разработанный для использования возможностей рынка золота при минимизации рисков. С использованием стратегии, основанной на уровнях поддержки и сопротивления, а также с применением простых (SMA) и экспоненциальных (EMA) скользящих средних, XtremeGold анализирует несколько временных интервалов для выявления точных сигналов и выполнения сделок в оптимальных условиях.

Непрерывный анализ, с Азии до Америки:
Робот начинает искать возможности с азиатской сессии и продолжает анализ до конца американской сессии, обеспечивая круглосуточное наблюдение за рынком для непрерывного захвата возможностей.

Динамическое управление позициями:
XtremeGold автоматически управляет вашими входами и выходами для оптимизации каждой позиции. В случае убыточной позиции он закроет ее до конца дня, чтобы ограничить потери. При прибыльных позициях, наоборот, их можно оставлять открытыми на несколько дней для максимизации прибыли, если тренд остается благоприятным.

Гибкость Take Profit:
Take profit можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, что позволяет настраивать цели прибыли в соответствии с вашей торговой стратегией.

Параметры и частота анализа:
Робот работает в основном с интервалом 15 минут и адаптируется к любым торговым сессиям, от азиатской до американской. Его параметры по умолчанию оптимизированы для обеспечения стабильной производительности при разумном первоначальном капитале.

Минимальный требуемый капитал:
Для оптимального использования робота рекомендуется минимальный начальный капитал в размере 50 $, с размером лота 0,01.

Тестирование и результаты:
XtremeGold был тщательно протестирован на исторических данных за несколько лет для обеспечения стабильной производительности на рынке золота. Однако прошлые результаты не гарантируют будущую производительность, и рыночные условия могут повлиять на фактические результаты.

Персонализированная поддержка:
Мы предлагаем полную поддержку для установки и использования XtremeGold, чтобы вы могли максимально эффективно использовать этот высокоэффективный торговый робот.


