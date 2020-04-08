Gann Candles

Этот индикатор свечей Ганна объединяет ряд стратегий У. Д. Ганна в один торговый индикатор. Ганн был легендарным трейдером, который жил с 1878 по 1955 год. Он начинал как фермер, выращивающий хлопок, и начал торговать в возрасте 24 лет в 1902 году. Его стратегии включали геометрию, астрономию, астрологию, временные циклы и древнюю математику. Хотя Ганн написал несколько книг, ни одна из них не содержит всех его стратегий, поэтому для их изучения требуются годы. Он также был преданным исследователем Библии, древнегреческой и египетской культур, и он был масоном 33-й степени Шотландского обряда.





В попытке упростить то, что я считаю лучшими стратегиями Ганна, я свел их в один индикатор, который просто окрашивает ваши уже существующие ценовые бары, когда эти стратегии синхронизированы или не синхронизированы. Это значительно уменьшает потенциальный беспорядок на графике. Кроме того, я сократил количество входных настроек до двух:





FastFilter и

SlowFilter

И FastFilter, и SlowFilter должны быть установлены на 5 или более, как указано на вкладке «Входные данные» при прикреплении индикатора к вашему графику.





Свечи Ганна работают на обычных временных графиках (M5, M15, M20 и т. д.) и пользовательских графиках (Ренко, диапазонные бары и т. д.). Индикатор не перерисовывается.





При использовании настроек по умолчанию синие свечи формируют бычьи ценовые модели, серые свечи формируют плоские (боковые) ценовые модели, а белые свечи формируют медвежьи ценовые модели. Самый простой способ торговать свечами Ганна — купить при закрытии синей свечи и выйти при закрытии серой свечи, а затем продать при закрытии белой свечи и выйти при закрытии серой свечи. Изображения свечей Ганна на графике (ниже) более или менее говорят сами за себя.





ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Ничто в этом посте не может быть истолковано как совет по торговле или инвестированию. Любые примеры, приведенные выше, просто иллюстрируют технические особенности и гипотетическое использование индикатора, опубликованного здесь.