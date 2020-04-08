Buy Sell Storm MT4
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
Buy Sell Storm
Профессиональный индикатор для торговли на финансовых рынках, предназначенный для платформы MT4.
Торговать по индикатору очень просто, Синяя стрелка на покупку, Красная на продажу.
Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои значения.
(смотрите видео работы советника по индикатору).
В настройках по умолчанию параметр Period установлен - 1.
Вы можете менять этот параметр для более точных сигналов.
По всем вопросам пишите мне.
Удачной торговли!!!