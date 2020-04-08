Buy Sell Storm MT4

Special offer in honor of the New Year and Christmas!!

https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810

Buy Sell Storm

Профессиональный индикатор для торговли на финансовых рынках, предназначенный для платформы MT4.

Торговать по индикатору очень просто, Синяя стрелка на покупку, Красная на продажу.

Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои значения.


(смотрите видео работы советника по индикатору).


В настройках по умолчанию параметр Period установлен - 1.

Вы можете менять этот параметр для более точных сигналов.


По всем вопросам пишите мне.

Удачной торговли!!!

Рекомендуем также
DTFX Algo Zones for MT4
Minh Truong Pham
Индикаторы
DTFX Algo Zones are auto-generated Fibonacci Retracements based on market structure shifts. These retracement levels are intended to be used as support and resistance levels to look for price to bounce off of to confirm direction.   USAGE Figure 1 Due to the retracement levels only being generated from identified market structure shifts, the retracements are confined to only draw from areas considered more important due to the technical Break of Structure (BOS) or Change of Character (CHo
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Индикаторы
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Strong Volume Trend
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
The Strong Volume Trend  MT4 indicator is a powerful tool designed to help traders identify and capitalize on significant volume trends in the financial markets. With its advanced algorithm, this indicator accurately detects the strength and direction of volume movements, allowing traders to make informed trading decisions. Features: Volume Strength Analysis: The indicator analyzes the volume data and identifies strong volume trends, helping traders spot potential market reversals, breakouts, or
TrendBand Navigator Pro
Changgang Wang
Индикаторы
TrendBand Navigator Pro – Non-Repainting Multi-Timeframe Trading System Powered by proprietary multi-dimensional trend band algorithm delivering clear arrow signals Big Arrows Define Direction Small Arrows Capture Entries   Core Advantages   Intelligent Noise Filtering Volatility-adaptive technology avoids false breakouts, triggers arrows only during strong trends   Multi-Timeframe Compatibility Automatically adapts from 1-minute to monthly charts for all trading strategies   Vis
RVI Arrows
Anton Iudakov
Индикаторы
Индикатор выводит сигналы на график классического индикатора RVI с оповещением. Индикатор сигналит после подтверждения по стратегии на открытии нового бара. Рекомендую посмотреть моего советника -   Night Zen EA Подпишись на мой telegram канал, ссылка в контактах  моего профиля . В настройках можно выбрать следующие стратегии: Главная линия пересекает сигнальную линию Главная линия пересекает нулевой уровень В настройках можно изменить период классического индикатора RVI. Также рекомендую посмо
FREE
Scalping arrows not redraw
Vadym Velychkov
Индикаторы
Scalping arrows not redraw - индикатор который показывает на графике точки разворота цены и не перерисовывает свои сигналы. Так же, индикатор отправляет трейдеру сигналы на Email и Push. Точность сигналов данного индикатора примерно 92-94% на таймфрейме M5 и более 95% на таймфрейме H1. Таким образом этот индикатор позволяет трейдеру достаточно точно открывать сделки и прогнозировать дальнейшее движение цены.  Точки разворота цены на графике обозначаются с помощью простых и понятных для каждого т
Engulfing Scanner
Pro-Berza
Индикаторы
Индикатор выявляет потенциальные изменения на рынке. Индикатор объективно обрабатывает данные, предоставляя результаты при появлении новых паттернов. Умеет отправлять push-уведомления и электронные письма, освобождая вас от необходимости постоянно следить за рынком. Индикатор дает вам достаточно времени, чтобы предпринять нужные действия. Свечной паттерн "Поглощение" (Engulfing) обычно появляется на исходе тренда и прогнозирует скорый разворот. Параметры MaxBarsLookBack - количество баров, на
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
Индикаторы
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
Индикаторы
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор "Binary Smart Eye" для MT4 разработан для предоставления торговых сигналов как для бинарных опционов, так и для рынка Forex, работая на широком диапазоне таймфреймов от M1 до W1. Он использует собственную стратегию, которая сочетает в себе уровни тренда, интеллектуальную скользящую среднюю и оптимизированные торговые периоды для определения потенциальных точек входа. Вот разбивка его ключевых особенностей: Анализ нескольких таймфреймов:   Универсальность индикатора позволяет трейдерам
Trend for Neuro
Ivan Simonika
Индикаторы
Трейдер использует индикатор Trend for Neuro для определения рыночной ситуации. Это трендовый алгоритм, который удобно скачать, установить и использовать. Алгоритм с приемлимой точностью генерирует входные сигналы и уровни выхода. Стратегия для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Запустив индикатор, пользователь увидит всего два типа стрелок, которые могут менять цвет на синий во время восходящего тренда, на красный во время нисходящего состаян
BOA Burn Signals Indicator MT4
Eugene Kendrick
Индикаторы
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: MACD & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and hea
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Индикаторы
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Stronger Trend
Harun Celik
Индикаторы
Stronger Trend is an indicator that generates trend signal. It generates trend signal with its own algorithm. These arrows give buying and selling signals. The indicator certainly does not repaint. Can be used in all pairs. Sends a signal to the user with the alert feature. Trade rules Enter the signal when the buy and sell signal arrives. Processing should only be initiated when signal warnings are received. It is absolutely necessary to close the operation when an opposite signal is received.
Xeons
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Индикатор Xeon создан для того чтобы отображать тренд в наглядном виде. Одним из главных определений для мониторинга рынка валют является тренд. Тренд - это устойчивое направление движения цены. Для его нахождения индикатор использет расчёты, призванные сглаживать резкие колебания, не влияющие на общую картину движения цены. Индикатор создан для тех, кто ценит свое время и деньги. Тренд может быть возрастающим (бычий тренд) и убывающий (медвежий тренд). В большинстве случаев тренд растёт долг
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Top Down Premium Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
TOP DOWN PREMIUM INDICATOR (mt4 version) Introduction The TOP DOWN PREMIUM INDICATOR is the King of Top-Down Analysis Tools for MT4 traders. It gives you the ability to analyze the market across all major timeframes — from as small as hourly data up to yearly projections — with unparalleled accuracy and clarity. This indicator allows traders to forecast, label, and visualize market structure from short-term intraday moves to long-term yearly cycles . With its built-in multi-timeframe forecast
Trend Detector Indicator
Salah Eddine Elkouchi
5 (1)
Индикаторы
Trend Detector Trading Indicator is a trend following trading system based on the MT4 Platform that Detects the start of the Trend. Very simple and power indicator showing buy / sell arrows direction for trading currencies and commodities as well. one scan is done which generates certain trades, long and Short which takes 1 second to generate the entry/exit points, Currency pair :  EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF . and All the Pairs you
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
TrendFlower
Meryem Sabir
Индикаторы
Trend Flower MT4 Indicator Trend Flower is a professional Buy & Sell signal indicator developed for the MetaTrader 4 platform. It generates precise entry signals with predefined Stop Loss and Take Profit levels , allowing traders to act with clarity, discipline, and confidence. Main Features True Non-Repaint Signals All Buy and Sell signals are confirmed at candle close and never change, repaint, or disappear . What you see on the chart is exactly what happened. Exact Buy & Sell Ent
RangeBorder Buy Sell Non Repaint
Wartono
Индикаторы
Some informations on the chart with the single attachment. RangeBorder Buy Sell (RBBS) Non Repaint Indicator will provide trend line, buy sell arrows,reversal arrows, range channel, order exit area,high average price line and low average price line.All arrows and lines don't repaint and not lagging. Once candle closed it won't  repaint. Reading Indicator: 1. Small Stars , Indicates oversold and overbought with certain logic and price may reverse when this small star triggers. Useful to identify
Indicators 14 in 1
Makarii Gubaydullin
5 (1)
Индикаторы
14 индикаторов и вспомогательных инструментов для удобной торговли Этот инструмент содержит 14 дополнительных инструментов, которые могут быть полезны для определенных действий трейдера,   тем самым упрощая и ускоряя торговый процесс. Посмотрите мой  #1 Trade Manager : включает 66+ функций и индикаторов  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Из-за разного разрешения мониторов некоторые пользователи могут столкнуться с тем, что метки будут отображаться с наложением или быть слишком мален
BinaryAIMBOT
Artur Karian
Индикаторы
Индикатор создан для бинарных опционов. При звуковом оповещении Вам следует немедленно входить в сделку. Индикатор действует на основании сигнала осцилляторов RSI и CCI и уровней поддержки и сопротивления. Когда график находиться в зонах перекупленности и перепроданности, он находит в этой же зоне уровень и оповещает звуковым и текстовым сообщением. Параметры индикатора dist - количество пунктов, для выдача сигнала. Подходящие значения - от 21 до 50. Filtr_SMA -фильтр переназначен для торговли
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry — это мощная система торговли по ценовому действию, построенная на одной из самых популярных и широко известных стратегий среди трейдеров: стратегия прорыва! Этот индикатор выдает кристально чистые сигналы покупки и продажи, основанные на прорывах ключевых зон поддержки и сопротивления. В отличие от типичных индикаторов прорыва, он использует расширенные вычисления для точного подтвержд
Stop Grabber Scanner MT4
Samil Bozuyuk
Индикаторы
The indicator scans for stop grabber (special pattern of Joe Dinapoli which gives very high probability buy / sell signals and does not repaint ) signals in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Dashboard can be used for all markets It can scan for stop grabber pattern on MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number
BinaryPin
Andrey Spiridonov
3.67 (3)
Индикаторы
BinaryPin - индикатор, разработан и адаптирован специально для торговли краткосрочными бинарными опционами. Алгоритм индикатора, прежде чем выдать сигнал анализирует множество факторов, такие как волотильность рынка, ищет патерн PinBar, расчитывает вероятность успеха при совершении сделки.  Устанавливается индикатор обычным способом. Сам индикатор состоит из информационного окна, где отображается имя торгового инструмента, значение вероятности совершения успешной сделки, непосредственно сам сиг
FREE
ScalperMulti
Andrey Spiridonov
Индикаторы
ScalperMulti - мультивалютный индикатор для профессиональных трейдеров. Индикатор представляет для трейдера полную рыночную ситуацию. Главное достоинство данного индикатора состоит в том, что он анализирует сразу шесть базовых валютных пар по всем временным периодам одновременно от M1 до MN. Индикатор анализирует силу тренда. Для наглядного представления рыночной ситуации индикатор формирует сигнальные символы разного цвета: Зеленый цвет - тренд восходящий; Красный цвет - тренд нисходящий; Желты
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Binary Smart System
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем Binary Smart System: Ваш идеальный торговый компаньон Binary Smart System — это не просто индикатор, это сложный торговый инструмент, тщательно разработанный для обеспечения трейдеров точными и своевременными сигналами на различных рынках. Основываясь на передовых алгоритмах и обширной коллекции технических индикаторов, эта система является ключом к успеху в торговле. Компоненты индикатора: Процентное значение скользящей средней (MAP) : Этот компонент вычисляет взвешенное среднее зн
Scalping instant
Mikhail Bilan
Индикаторы
Индикатор Skalping instant. Сигнал на покупки или продажу совместно с подвальным значением индикатора даёт стрелка.  Сильным сигнал считается тогда когда стрелка и подвальный индикатор который отображает четыре таймфрейма  совпали в прогнозе. Данный индикатор содержит в себе много алгоритмов и задач которые были сведены к одному результату который и даёт индикатор Skalping instant , а именно информирует трейдера о направлении рынка. Тем самым он даёт 1.Скальпинговый сигнал( рисунок 1) На выбранн
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Трендовые индикаторы являются одними из направлений технического анализа для применения в торговле на финансовых рынках. Индикатор Angular Trend Lines - комплексно определяет трендовое направление и формирует сигналы для входа. Помимо сглаживания среднего направления свечей в нем используется еще и угол наклона трендовых линий. В качестве основы угла наклона был взят принцип построения углов Ганна. В техническом анализе индикаторе совмещено свечное сглаживание и геометрия графика. Есть два ти
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 31% !!! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и секретную формулу. Всего на ОДНОМ графике он выдает алерты по всем 28 валютным парам. Представьте, как улучшится ваша торговля, ведь вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования! Построенный на новых базовых алгоритмах, он позволяет еще
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Индикаторы
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех классических ценовых диапазонах: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ5 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех классических таймфреймах 3.
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT4 — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за 100% неперерисовывающимся индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции.  Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI) Классические свечи
Другие продукты этого автора
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Scalper Super   — это простая в использовании торговая система. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1 , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: при покупке индикатора, Trend Arrow Super предоставляется бесплатно,напишите нам после покупки . Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отли
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! В индикаторе есть   MTF   режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются) Как торговать? Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки.
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Trend Arrow Super Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Профессиональная,но при этом очень простая в применение Форекс система.Индикатор даёт точные BUY\SELL сигналы. Trend Arrow Super очень прост в применение,вам нужно просто прикрепить его на график и следовать простым рекомендация по торговле. Сигнал на покупку: Стрелка + гистограмма зеленого цвета, входим сразу по рынку на покупку. Сигнал на продажу: Стрелка + Гистограмма красного цвета,входим сразу по рынку на продажу.
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Pro Scalper Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, сог
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry — это мощная система торговли по ценовому действию, построенная на одной из самых популярных и широко известных стратегий среди трейдеров: стратегия прорыва! Этот индикатор выдает кристально чистые сигналы покупки и продажи, основанные на прорывах ключевых зон поддержки и сопротивления. В отличие от типичных индикаторов прорыва, он использует расширенные вычисления для точного подтвержд
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Super Trend: Ваша персональная стратегия "всё включено" Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! System Super Trend - это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для Форекс и криптовалют. Индикатор можно использовать как отдельную систему , а также как часть вашей существующей торговой системы. Как работает System Super Trend? У нас е
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Индикатор фильтрации тренда. Очень хороший фильтр для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -  System Trend Pro     или  Quantum Entry PRO   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр Period для лучшей фильтрации ( по умолчанию стоит  - 90) Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения
FREE
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super   Индикатор точного входа в рынок. Очень хороший индикатор входа для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro    или  Professional Trade Arrow Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные.Дождитесь закрытия свечи. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или В телеграмм
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Мощная система для торговли бинарными опционами и внутридневной торговли. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои показания. Binary Reverse предназначен для определения мест, в которых цена совершит разворот. Индикатор фиксирует как развороты, так и откаты тренда, что позволяет повысить эффективность его использования. При использовании индикатора значительно расширяются возможности анализа, на графике отлично видны не
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Scalper EA - Safe and stable. Parameters: *Lot-Sizing Method Fixed Lot  - a fixed lot will always be used for the initial trade; Low Risk 20% annual - Intelligent lot size calculation based on account balance to generate approximately 20% annualized return; Mid Risk 40% annual -  Intelligent lot size calculation based on account funds to generate approximately 40% annualized return; S
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Global Parabolic MT4 Индикатор для скальпинга на M1-M5. Очень хороший индикатор для вашей торговой системы,его можно использовать как отдельную торговую систему, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр FILTER для точных входов в рынок. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Level MT4 Отличный помощник для торговли Золотом. Уровни не перерисовываются и не изменяют свои данные Рекомендуем использовать с индикатором -  Professional Trade Arrow Уровни строятся каждый день, поэтому вы будете торговать каждый день вместе с индикатором Gold Level. Ценовые разметки показаны на графике,после достижения TP1 или SL1 закрываем половина позиции, остальное переводим в безубыт
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 AMS Scalper Отличный индикатор для точки входа в рынок, сигналы индикатора используем только по тренду. Настройки: Range - 50 ( размер диапазона для поиска сигнала.) Maximum candles Back - 3 (через сколько свечей ставить сигнал) P.S для появление сигнала на нулевой свече - ставим 0. В качестве индикатора тренда, рекомендуем использовать -  Quantum Entry PRO Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личн
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Trade Arrow   Non-repaint  MT4 technical indicator. works on all timeframes 1 minute to the monthly timeframe  the trade vision buy and sell arrow is a multi currency and synthetic indicator Aqua arrow look for selling opportunities Crimson arrow look for buying opportunities.  wait for candle to close and arrow to appear before taking any trades. Settings: Key value - 3.0 ( This
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Scalper Box MT4 Полностью готовая стратегия для торговли на всех рынках (Акции,фьючерсы,форекс и криптовалюты). Сигналы индикатора не перерисовываются!!! Как торговать? Дожидаемся сигнала от индикатора  Scalper Box MT4 (голубая стрелка  - покупка, красная стрелка - продажа). После сигнала сразу же входим в рынок, SL устанавливаем за сформировавшуюся коробку. Используем индикатор фильтр тренда и шаблон . Рекомендуемый таймфрем:
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold ELF M1 -  это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).   Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.   Советник Gold ELF M1 упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Set files:    GoldELF_H
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Топовый индикатор Quantum Entry MT4, дающий сигналы для входа в сделки. Идеальные точки входа для валют, криптовалюты,металлов,акций и индексов. Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожи
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Эксперты
Scalper M1 ELF is an expert advisor designed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD). It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets. Scalper M1 ELF EA simplifies this experience with automatic, well-thought-out trading strategies. Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Symbol XAUUSD (GOLD) Timeframe M1   Capital min.
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Эксперты
MacDuck — это продвинутая торговая система, сочетающая в себе множество индикаторов. Её ключевая особенность — точный контроль точек входа, что позволяет системе демонстрировать превосходные результаты даже в сложных рыночных условиях. MacDuck предлагает множество торговых возможностей, не чувствителен к спредам и гарантирует точное исполнение каждой сделки благодаря строгому контролю точек входа. Стратегия доказала свою эффективность на реальных счетах. Независимо от того, новичок вы или опыт
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro   — очень мощный индикатор, основанный на концепции блоков ордеров и настроенных входов с правильными fvg и прорывами, чтобы создать очень хороший уровень для входа, как профессиональный трейдер. Очень простой в использовании интерфейс и удобный для входа по сигналам покупки и продажи. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! Лучше всего работает на таймфрейме M5-M15 для золота, биткоина и валютны
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Как использовать индикатор! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Bomb Signal   — мощный индикатор для MetaTrader 4, предназначенный для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения, Bomb Signal   — ваш союзник. Как это работает: Этот индикатор сочетает в себе три различных метода — анализ объема, закрытие свечей и симметричный тренд — для обнаружения и сигнализации о возможностях покупки
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 GoldingBot - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.  Советник   GoldingBot  упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Руководство и файлы настро
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Golding Trend :  100% не перерисовывает свои сигналы. Разработан специально под Золото GOLD/XAUUSD Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Golding Trend предназначен для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения,   Golding Trend  — ваш союзник. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке  (Си
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle   — это цветные свечи, показывающие тренд на основе объема и наклона тренда Этот индикатор покажет вам изменение цвета на следующем баре подтверждающей свечи. Синие свечи = возможная покупка (объем растет), Красные свечи = бычья слабость (объем уменьшается) возможная продажа. Arrow Candle оптимизирован для торговли на любом рынке и может использоваться на трендовых и нетрендовых рынках. Для достижения наилучших резу
Sniper System
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Sniper System Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается Все скриншоты были сделаны на момент публикации ( нет подгонки под историю!) Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатор
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Приветствую всех инвесторов и трейдеров! Я с гордостью предоставляю мою новую разработку System GoldCrazy  Это лучший индикатор для торговли золотом и криптовалютой Индикатор 100% не перерисовывается и не изменяет свои сигналы. Индикатор подходит абсолютно всем, как профессиональному трейдеру, так и новичку. Как торговать? Всё очень просто, вы можете торговать по стрелке Голубая стрелка  - покупка, к
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Golding  — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1-M5. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: При покупке индикатора, вы получаете в подарок - Trend Arrow Super  Так же я предоставляю дополнительный индикатор фильтра тренда  абсолютно бесплатн
M1 Super Scalper
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Super Scalper   - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.  Советник   M1 Super Scalper     упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Главная ос
Reversal Super Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Reversal Super Pro -   Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Точные точки входа в сделки  для   валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Не рекомендуется использовать его отдельно, только
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв