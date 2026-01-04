ФрилансРазделы

Дополнить индикатор новыми функциями

MQL4 Индикаторы

Техническое задание

Внести изменения в ZigZag Step Points - индикатор для MetaTrader 4, что бы записывались значения индикатора Wave Size в файл формата CSV, для дальнейшей обработки например в Excel. Файлы сохраняются в «- Каталог_терминала\experts \files\

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(110)
Проекты
128
55%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
2
Разработчик 2
Оценка
(265)
Проекты
594
35%
Арбитраж
64
20% / 58%
Просрочено
147
25%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 22 примера
3
Разработчик 3
Оценка
(50)
Проекты
79
35%
Арбитраж
3
67% / 33%
Просрочено
7
9%
Свободен
4
Разработчик 4
Оценка
(361)
Проекты
643
26%
Арбитраж
92
72% / 14%
Просрочено
12
2%
Работает
Опубликовал: 1 пример
5
Разработчик 5
Оценка
(8)
Проекты
21
10%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
2
10%
Работает
6
Разработчик 6
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
7
Разработчик 7
Оценка
(625)
Проекты
842
48%
Арбитраж
27
37% / 15%
Просрочено
63
7%
Свободен
8
Разработчик 8
Оценка
(588)
Проекты
1061
50%
Арбитраж
39
28% / 41%
Просрочено
49
5%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 8 примеров
9
Разработчик 9
Оценка
(4)
Проекты
4
25%
Арбитраж
0
Просрочено
1
25%
Занят
10
Разработчик 10
Оценка
(27)
Проекты
37
24%
Арбитраж
14
0% / 93%
Просрочено
4
11%
Свободен
11
Разработчик 11
Оценка
(83)
Проекты
140
13%
Арбитраж
10
60% / 10%
Просрочено
3
2%
Свободен
12
Разработчик 12
Оценка
(172)
Проекты
185
32%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Свободен
Опубликовал: 3 примера

