Дополнить индикатор новыми функциями MQL4 Индикаторы

Техническое задание

Внести изменения в ZigZag Step Points - индикатор для MetaTrader 4, что бы записывались значения индикатора Wave Size в файл формата CSV, для дальнейшей обработки например в Excel. Файлы сохраняются в «- Каталог_терминала\experts \files\