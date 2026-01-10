как оплатить хостинг VPS из рф?

Други, помогите, кто как платит за хостинг VPS от MQL5 ?

виза и мастеркард конечно не работают, а как платить то? 

криптой никак?

помогите пож.

 
По такому вопросу есть специальная тема.
Как теперь оплачивать сервисы?
Как теперь оплачивать сервисы?
