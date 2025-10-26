желающие тестировать со мной. завтра начну . обмен опытом
торгуйте на м5 надежнее . внутри канала ( минимум от 4 ликвидности ) - можно входить по свече посте теста тренда ( тренд ) .
сначала новости проверить будут ли в пределах 3 часов важные ( фундамент исключен ) и свеча теста не увеличение тиков ( нет борьбы за разворот ) . стоп 200\400 . тейк от 400