желающие тестировать со мной. завтра начну . обмен опытом

Новый комментарий
 

торгуйте на м5 надежнее . внутри канала ( минимум от 4 ликвидности ) - можно входить по свече посте теста тренда  ( тренд ) .
 сначала новости проверить будут ли в пределах 3 часов важные ( фундамент исключен )  и свеча теста не увеличение тиков  ( нет борьбы за разворот ) . стоп 200\400 . тейк от 400
Новый комментарий