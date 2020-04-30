Миллионеры ждут нового падения
> 60% считают наступление мировой рецессии весьма вероятным в ближайшие 12 месяцев.
Где эти пациенты-оракулы были в феврале? )
смотря в каком секторе, СОТ отчеты разное показывают...
1. DOW и реальный сектор - все в кеше, никаких ставок и прогнозов
2. S&P - обьем шортов перевешивает лонги
3. Nasdaq и виртуальные компании - все в лонгах пока, даже крупные инвесторы
Commitments of Traders (COT) Charts - Barchart.com
- www.barchart.com
The Commitment of Traders (COT) reports provide a breakdown of each Tuesday’s open interest for markets in which 20 or more traders hold positions equal to or above the reporting levels established by the CFTC. Commitment of Traders (COT) charts are updated each Friday at 3pm CST. The Commitment of Traders information is available with both...
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Миллионеры ждут нового падения фондовых рынков
Большинство опрошенных UBS инвесторов-миллионеров ждут нового падения фондовых рынков из-за продолжающейся пандемии коронавируса. UBS Global Wealth Management с 1 по 20 апреля опросил 2928 инвесторов, находящихся в 14 странах и располагающих доступными для инвестирования активами на сумму не меньше $1 млн.
61% опрошенных сообщил о желании дождаться падения акций еще на 5-20% перед их покупкой, 23% считают, что время для покупки уже настало, около 16% — что сейчас не время приобретать ценные бумаги, приводит данные опроса Forbes.
При этом около половины вообще не планируют активных действий на рынке, 37% собираются инвестировать больше, а 16% — уменьшить объем инвестиций.
60% считают наступление мировой рецессии весьма вероятным в ближайшие 12 месяцев. При этом на долгосрочные перспективы они в основном сохраняют позитивный взгляд.
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