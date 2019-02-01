Какие валютные пары лучшие для торговли в 2019 году? - страница 3
Я по одному новому скаму в день могу делать, а вот одно толкое это да, можно ни один год делать.
да программисты все форумы зафлудили друг друга придушили видать у вас серьезная конкуренция за клиентов следующую потенциальную жертву маркет просто завален вашим хламом сливных стратегий
Меня в общем убедили, начну тоже выставлять продукты в маркет
Я смотрю 25% голосов, то есть большинство, проголосовали за EURUSD. Наверняка именно потому, что здесь минимальный спред. Но, на мой взгляд, маленький спред — это замануха или, модное слово, маркетинг. То есть мероприятие для продвижения товара, чтобы его кому-нибудь втюхать.
На самом деле, EURUSD - это самая коварная, непредсказуемая пара. Её поведение труднее всего спрогнозировать. Самое главное слово, которое характеризует EURUSD (на мой взгляд) — это непредсказуемость.
Я проголосовал за USDCHF и USDJPY. Особенно USDCHF вообще не делает движений до тех пор, пока ей не становится окончательно понятно, куда идёт EURUSD.
посмотрел ваш профиль и ваши творения да - куда мне до вас, нарисовать линию на графике или еще чето там это капец как сложно, особенно корреляцию валют сделать
куда мне до вас
охх, учится мне, учится и еще раз учится
особенно собирать грязное белье а потом его выкладывать на форуме - нате мол посмотрите, какой я молодец...
извините меня что позволил себе создать опрос на этом форуме о великий виталий
приношу свои искренние извинения
Вы правы, учиться надо обязательно, хотя бы для того, чтобы знать, где надо "ь" ставить, а где не надо.)
Особенно USDCHF вообще не делает движений до тех пор, пока ей не становится окончательно понятно, куда идёт EURUSD.
Я также проголосовал.
Меня в общем убедили, начну тоже выставлять продукты в маркет
Какие валютные пары лучшие для торговли в 2019 году?
Лучше всего и надежней торговля АКЦИЯМ с плечом 1:1
В настоящий момент сделал 7% за три месяца , это при том что в декабре по разным причинам не торговал.
Обогнал банковские проценты , теперь задача обогнать инфляцию, прицел от 25% и более годовых, 25% это минимум.
я бы даже замониторил счет, но к сожалению сервис криво работает для счетов ММВБ.
Показывает какой то бред, размер начального депо пляшет постоянно, прирост вообще херню показывает.