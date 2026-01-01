Представление союзного бюджета (Union Budget Release) происходит один раз в год. Каждый год 1 февраля правительство Индии в лице Министра финансов представляет годовой бюджет страны на предстоящий финансовый год, который начинается 1 апреля. В представлении бюджета содержит изложение экономического видения правительства и основных политических инициатив, направленных на рост благосостояния страны.

Союзный бюджет — это годовой финансовый документ Индии, который содержит подробную информацию о прогнозируемых доходах и расходах правительства. Это наиболее полный документ, в котором рассматриваются все сферы деятельности государства, определяются цели развития на ближайший год. В бюджете выделяют ключевые цели, среди которых эффективное распределение ресурсов, снижение безработицы, контроль над ценами и налоговой структурой страны. Во время представления бюджета также оглашается ожидаемый рост ВВП страны на предстоящий финансовый год.

Представление союзного бюджета оказывает сильное влияние на котировки индийской рупии и национальные индексы. Практически всегда после представления бюджета происходят движения на рынках, характер которых зависит от риторики бюджета и реакции экономистов и политических деятелей.