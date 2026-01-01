Отчет по инфляции публикуется ежеквартально Центральным банком Бразилии. В этом документе содержится анализ решений, принятых на предыдущих совещаниях, возможные сценарии будущих действий и комплексная оценка инфляции.

В отчете по инфляции отражены руководящие принципы политики, принятые Комитетом по денежно-кредитной политике (COPOM), с учетом развития экономического сценария и прогнозов инфляции. Прогнозы представлены относительно различных переменных экономического сценария Бразилии. Прогнозы составляются на основе обменного курса и ставки Специальной системы расчетов и ответственного хранения (Selic) за определенный период времени. Обычно эти ожидания отражаются в Отчете о рыночных тенденциях, при этом также представлены сценарии с комбинациями альтернативных переменных. Эти сценарии в основном являются количественными инструментами, которыми руководствуется Комитет по кредитно-денежной политики COPOM при принятии решений.

Расчет ожиданий и прогнозов относительно инфляции зависит не только от процентной ставки и курса, но также от ряда моделей и сценариев с учетом внешних факторов. При принятии решений в рамках денежно-кредитной политики Комитет COPOM с некоторыми ограничениями анализирует различные прогнозы и сценарии. Раскрывая некоторые из этих сценариев, Комитет стремится повысить прозрачность своих решений и улучшить эффективность контроля инфляции, что является главной задачей комитета.

Негативные прогнозы национального экономического сценария с перспективами роста инфляции могут обесценить бразильский реал.