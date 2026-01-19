- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
10 (66.66%)
Negociações com perda:
5 (33.33%)
Melhor negociação:
222.50 USD
Pior negociação:
-105.80 USD
Lucro bruto:
727.69 USD (23 320 pips)
Perda bruta:
-307.91 USD (15 347 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (292.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
435.05 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
92.29%
Depósito máximo carregado:
36.27%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
1.99
Negociações longas:
3 (20.00%)
Negociações curtas:
12 (80.00%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
27.99 USD
Lucro médio:
72.77 USD
Perda média:
-61.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-210.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-210.81 USD (3)
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
210.81 USD
Máximo:
210.81 USD (5.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.27% (210.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.76% (79.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|420
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +222.50 USD
Pior negociação: -106 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +292.64 USD
Máxima perda consecutiva: -210.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|2.40 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Sem comentários
