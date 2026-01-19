- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-6.62 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-6.62 USD (140 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
114.19%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-6.62 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-6.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.62 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.62 USD
Máximo:
6.62 USD (17.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.89% (-0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.65% (5.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYb
|-7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYb
|-140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -6.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
-18%
0
0
USD
USD
30
USD
USD
1
0%
1
0%
100%
0.00
-6.62
USD
USD
18%
1:200