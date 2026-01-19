SinaisSeções
Wanamran Waemama

Rabbit Capital

Wanamran Waemama
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2026 -18%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-6.62 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-6.62 USD (140 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
114.19%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-6.62 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-6.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.62 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.62 USD
Máximo:
6.62 USD (17.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.89% (-0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.65% (5.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYb 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYb -7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYb -140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -6.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.19 16:25
Share of trading days is too low
2026.01.19 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
