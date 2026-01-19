- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
639
Negociações com lucro:
532 (83.25%)
Negociações com perda:
107 (16.74%)
Melhor negociação:
667.80 USD
Pior negociação:
-164.68 USD
Lucro bruto:
3 198.94 USD (945 858 pips)
Perda bruta:
-1 739.42 USD (802 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (46.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
714.84 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.36%
Último negócio:
14 minutos atrás
Negociações por semana:
641
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
2.65
Negociações longas:
639 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
2.28 USD
Lucro médio:
6.01 USD
Perda média:
-16.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-547.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-547.31 USD (4)
Crescimento mensal:
40.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
550.24 USD (12.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.45% (550.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.41% (21.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|639
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|143K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +667.80 USD
Pior negociação: -165 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +46.09 USD
Máxima perda consecutiva: -547.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
You can get the bot directly through our channel : https://t.me/mkforexrobot
Or u can use our copy trading service directly from here : https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/a/ku3dks7w2o/?platform=mobile&af_web_dp=https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/&st_strategy=110574513&sharer=investor
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
41%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
100%
639
83%
100%
1.83
2.28
USD
USD
9%
1:200