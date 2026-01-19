SinaisSeções
Islam Fares Abdulaziz Abdulghani

MK Forex Gold Master

Islam Fares Abdulaziz Abdulghani
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2026 41%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
639
Negociações com lucro:
532 (83.25%)
Negociações com perda:
107 (16.74%)
Melhor negociação:
667.80 USD
Pior negociação:
-164.68 USD
Lucro bruto:
3 198.94 USD (945 858 pips)
Perda bruta:
-1 739.42 USD (802 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (46.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
714.84 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.36%
Último negócio:
14 minutos atrás
Negociações por semana:
641
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
2.65
Negociações longas:
639 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
2.28 USD
Lucro médio:
6.01 USD
Perda média:
-16.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-547.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-547.31 USD (4)
Crescimento mensal:
40.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
550.24 USD (12.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.45% (550.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.41% (21.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 639
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 143K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +667.80 USD
Pior negociação: -165 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +46.09 USD
Máxima perda consecutiva: -547.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.19 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
