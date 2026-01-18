SinaisSeções
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 1

Fajar Saputra
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 179%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
239
Negociações com lucro:
222 (92.88%)
Negociações com perda:
17 (7.11%)
Melhor negociação:
12.29 USD
Pior negociação:
-7.58 USD
Lucro bruto:
700.50 USD (65 731 pips)
Perda bruta:
-36.46 USD (2 689 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
116 (280.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
420.42 USD (106)
Índice de Sharpe:
0.94
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.27%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
108
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
18.21
Negociações longas:
210 (87.87%)
Negociações curtas:
29 (12.13%)
Fator de lucro:
19.21
Valor esperado:
2.78 USD
Lucro médio:
3.16 USD
Perda média:
-2.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-36.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.46 USD (17)
Crescimento mensal:
68.86%
Previsão anual:
835.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36.46 USD (5.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.62% (36.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.03% (257.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CADJPY 14
EURAUD 14
GBPUSD 13
EURUSD 12
GBPCHF 11
GBPAUD 10
CHFSGD 10
CADCHF 9
GBPJPY 9
CHFJPY 8
EURGBP 8
EURSGD 8
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDJPY 8
AUDUSD 8
NZDUSD 8
GBPSGD 7
EURCHF 7
AUDNZD 6
AUDJPY 6
AUDSGD 6
NZDCHF 6
EURJPY 5
USDCHF 5
NZDCAD 5
SGDJPY 5
USDJPY 4
EURNZD 4
USDSGD 2
GBPNZD 2
AUDCAD 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CADJPY 38
EURAUD 26
GBPUSD 45
EURUSD 30
GBPCHF 36
GBPAUD 50
CHFSGD 31
CADCHF 17
GBPJPY 40
CHFJPY 46
EURGBP 26
EURSGD 15
EURCAD 22
GBPCAD 23
NZDJPY 11
AUDUSD 15
NZDUSD 0
GBPSGD 19
EURCHF 6
AUDNZD 9
AUDJPY 17
AUDSGD 16
NZDCHF 8
EURJPY 18
USDCHF 20
NZDCAD 3
SGDJPY 13
USDJPY 25
EURNZD 17
USDSGD 2
GBPNZD 15
AUDCAD 5
USDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CADJPY 4.3K
EURAUD 3.4K
GBPUSD 3K
EURUSD 2.6K
GBPCHF 2.1K
GBPAUD 5.3K
CHFSGD 3.8K
CADCHF 1.2K
GBPJPY 4.9K
CHFJPY 3.8K
EURGBP 1K
EURSGD 1.7K
EURCAD 2K
GBPCAD 3K
NZDJPY 1.3K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 510
GBPSGD 2.1K
EURCHF 409
AUDNZD 1.5K
AUDJPY 2.1K
AUDSGD 1.4K
NZDCHF 606
EURJPY 1.3K
USDCHF 1K
NZDCAD 475
SGDJPY 1.4K
USDJPY 1.7K
EURNZD 1.6K
USDSGD 296
GBPNZD 1.3K
AUDCAD 419
USDCAD 219
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.29 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 106
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +280.08 USD
Máxima perda consecutiva: -36.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
GoMarkets-Real 10
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 960
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1131
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 364
ICMarketsSC-Live14
1.50 × 466
Exness-Real17
1.51 × 71
59 mais ...
Sem comentários
2026.01.18 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
