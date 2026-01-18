SinaisSeções
Kyle Anthony Macnamara

MacFx

Kyle Anthony Macnamara
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2026 4%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
17 (65.38%)
Negociações com perda:
9 (34.62%)
Melhor negociação:
37.32 AUD
Pior negociação:
-13.00 AUD
Lucro bruto:
236.68 AUD (505 pips)
Perda bruta:
-26.41 AUD (70 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (125.97 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
125.97 AUD (7)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
95.98%
Depósito máximo carregado:
16.22%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
16.17
Negociações longas:
12 (46.15%)
Negociações curtas:
14 (53.85%)
Fator de lucro:
8.96
Valor esperado:
8.09 AUD
Lucro médio:
13.92 AUD
Perda média:
-2.93 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-8.41 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-13.00 AUD (1)
Crescimento mensal:
4.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.06 AUD
Máximo:
13.00 AUD (0.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.27% (13.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
12.34% (605.92 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUDp 7
USDCADp 7
USDCHFp 6
AUDNZDp 3
UK100 1
EURGBPp 1
AUDUSDp 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUDp 60
USDCADp 36
USDCHFp 43
AUDNZDp 6
UK100 0
EURGBPp 2
AUDUSDp 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUDp 213
USDCADp 125
USDCHFp 95
AUDNZDp 29
UK100 -31
EURGBPp 9
AUDUSDp 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.32 AUD
Pior negociação: -13 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +125.97 AUD
Máxima perda consecutiva: -8.41 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.18 07:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 07:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
