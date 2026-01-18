- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
17 (65.38%)
Negociações com perda:
9 (34.62%)
Melhor negociação:
37.32 AUD
Pior negociação:
-13.00 AUD
Lucro bruto:
236.68 AUD (505 pips)
Perda bruta:
-26.41 AUD (70 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (125.97 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
125.97 AUD (7)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
95.98%
Depósito máximo carregado:
16.22%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
16.17
Negociações longas:
12 (46.15%)
Negociações curtas:
14 (53.85%)
Fator de lucro:
8.96
Valor esperado:
8.09 AUD
Lucro médio:
13.92 AUD
Perda média:
-2.93 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-8.41 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-13.00 AUD (1)
Crescimento mensal:
4.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.06 AUD
Máximo:
13.00 AUD (0.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.27% (13.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
12.34% (605.92 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUDp
|7
|USDCADp
|7
|USDCHFp
|6
|AUDNZDp
|3
|UK100
|1
|EURGBPp
|1
|AUDUSDp
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUDp
|60
|USDCADp
|36
|USDCHFp
|43
|AUDNZDp
|6
|UK100
|0
|EURGBPp
|2
|AUDUSDp
|14
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUDp
|213
|USDCADp
|125
|USDCHFp
|95
|AUDNZDp
|29
|UK100
|-31
|EURGBPp
|9
|AUDUSDp
|31
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.32 AUD
Pior negociação: -13 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +125.97 AUD
Máxima perda consecutiva: -8.41 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
