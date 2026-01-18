SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GoldEdgeRich
Neil Richard Pinheiro

GoldEdgeRich

Neil Richard Pinheiro
0 comentários
0 / 0 USD
0%
TIOMarkets-Live1
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
0
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.00 CAD
Pior negociação:
0.00 CAD
Lucro bruto:
0.00 CAD
Perda bruta:
0.00 CAD
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 CAD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.00 CAD
Lucro médio:
0.00 CAD
Perda média:
0.00 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 CAD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 CAD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CAD
Máximo:
0.00 CAD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 CAD)

Distribuição

Sem dados

  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 CAD
Pior negociação: -0 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.00 CAD
Máxima perda consecutiva: -0.00 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TIOMarkets-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Gold Trade Signal. Goal to have all profitable days and no open orders at end of day. Trade primarily 7pm to 2am EST.
Sem comentários
2026.01.18 02:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 02:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 02:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.18 02:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 02:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar