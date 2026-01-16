- Crescimento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
6 (33.33%)
Negociações com perda:
12 (66.67%)
Melhor negociação:
11.75 ZAR
Pior negociação:
-35.58 ZAR
Lucro bruto:
39.86 ZAR (114 592 pips)
Perda bruta:
-253.97 ZAR (898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (39.86 ZAR)
Máximo lucro consecutivo:
39.86 ZAR (5)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
226 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-1.03
Negociações longas:
6 (33.33%)
Negociações curtas:
12 (66.67%)
Fator de lucro:
0.16
Valor esperado:
-11.90 ZAR
Lucro médio:
6.64 ZAR
Perda média:
-21.16 ZAR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-68.64 ZAR)
Máxima perda consecutiva:
-131.47 ZAR (5)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
208.31 ZAR
Máximo:
208.31 ZAR (520.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 ZAR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 ZAR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|USOil
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-12
|USOil
|-9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-286
|USOil
|-443
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.75 ZAR
Pior negociação: -36 ZAR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +39.86 ZAR
Máxima perda consecutiva: -68.64 ZAR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RCGMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
Sem comentários