Infelizmente o sinal não foi encontrado em nosso banco de dados
É possível que o sinal solicitado tenha sido removido. No entanto, você tem à sua disposição um enorme banco de dados com outros sinais operacionais e muitos outros provedores. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as transações automaticamente.Selecione um novo sinal
Você pode verificar outros sinais MetaTrader 5
- Crescimento
- 1 364%
- Assinantes
- 32
- Semanas
- 35
- Negociações
- 496
- Vitória
- 75%
- Fator de lucro
- 3.49
- Max Rebaixamento
- 11%
- Crescimento
- 329%
- Assinantes
- 19
- Semanas
- 79
- Negociações
- 470
- Vitória
- 48%
- Fator de lucro
- 1.45
- Max Rebaixamento
- 17%
- Crescimento
- 1 161%
- Assinantes
- 138
- Semanas
- 36
- Negociações
- 779
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 3.88
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 1 838%
- Assinantes
- 141
- Semanas
- 58
- Negociações
- 1689
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 5.99
- Max Rebaixamento
- 33%
- Crescimento
- 570%
- Assinantes
- 18
- Semanas
- 135
- Negociações
- 1266
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 1.64
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 1 674%
- Assinantes
- 78
- Semanas
- 220
- Negociações
- 5560
- Vitória
- 63%
- Fator de lucro
- 1.68
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 763%
- Assinantes
- 26
- Semanas
- 51
- Negociações
- 157
- Vitória
- 95%
- Fator de lucro
- 2.19
- Max Rebaixamento
- 34%
- Crescimento
- 5 299%
- Assinantes
- 1
- Semanas
- 245
- Negociações
- 1502
- Vitória
- 75%
- Fator de lucro
- 1.86
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 1 762%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 164
- Negociações
- 658
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 3.10
- Max Rebaixamento
- 38%
- Crescimento
- 230%
- Assinantes
- 18
- Semanas
- 66
- Negociações
- 590
- Vitória
- 57%
- Fator de lucro
- 1.44
- Max Rebaixamento
- 22%
O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.