Negociações:
30
Negociações com lucro:
18 (60.00%)
Negociações com perda:
12 (40.00%)
Melhor negociação:
34.16 USD
Pior negociação:
-38.25 USD
Lucro bruto:
244.86 USD (13 693 pips)
Perda bruta:
-122.07 USD (12 163 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (51.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.38 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
75.26%
Depósito máximo carregado:
24.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
3.21
Negociações longas:
6 (20.00%)
Negociações curtas:
24 (80.00%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
4.09 USD
Lucro médio:
13.60 USD
Perda média:
-10.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.25 USD (1)
Crescimento mensal:
30.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.60 USD
Máximo:
38.25 USD (8.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.38% (38.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.31% (101.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
31%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
1
100%
30
60%
75%
2.00
4.09
USD
USD
22%
1:500