- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
311
Negociações com lucro:
172 (55.30%)
Negociações com perda:
139 (44.69%)
Melhor negociação:
9 110.40 USD
Pior negociação:
-9 043.20 USD
Lucro bruto:
67 662.30 USD (71 792 pips)
Perda bruta:
-80 436.40 USD (83 955 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 622.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 110.40 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
19.53%
Depósito máximo carregado:
43.30%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
169 (54.34%)
Negociações curtas:
142 (45.66%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-41.07 USD
Lucro médio:
393.39 USD
Perda média:
-578.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8 223.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15 624.00 USD (4)
Crescimento mensal:
-35.17%
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17 691.40 USD
Máximo:
23 080.80 USD (65.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.39% (23 000.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.32% (3 315.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VictoryInternational-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
