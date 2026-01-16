SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / YinYang 69 B
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 B

Yohanes Anugrah Muliady
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -37%
VictoryInternational-REAL
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
311
Negociações com lucro:
172 (55.30%)
Negociações com perda:
139 (44.69%)
Melhor negociação:
9 110.40 USD
Pior negociação:
-9 043.20 USD
Lucro bruto:
67 662.30 USD (71 792 pips)
Perda bruta:
-80 436.40 USD (83 955 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 622.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 110.40 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
19.53%
Depósito máximo carregado:
43.30%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
169 (54.34%)
Negociações curtas:
142 (45.66%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-41.07 USD
Lucro médio:
393.39 USD
Perda média:
-578.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8 223.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15 624.00 USD (4)
Crescimento mensal:
-35.17%
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17 691.40 USD
Máximo:
23 080.80 USD (65.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.39% (23 000.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.32% (3 315.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 311
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9 110.40 USD
Pior negociação: -9 043 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 622.60 USD
Máxima perda consecutiva: -8 223.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VictoryInternational-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 567
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.16 13:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 11:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 11:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
YinYang 69 B
30 USD por mês
-37%
0
0
USD
21K
USD
9
33%
311
55%
20%
0.84
-41.07
USD
58%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.