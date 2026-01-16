SinaisSeções
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-10.10 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-10.10 USD (5 048 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-10.10 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-10.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-10.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.10 USD (1)
Crescimento mensal:
-10.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.10 USD
Máximo:
10.10 USD (10.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -10.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Hand of Midas
Sem comentários
2026.01.16 09:54
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 09:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
