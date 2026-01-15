- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
25 (78.12%)
Negociações com perda:
7 (21.88%)
Melhor negociação:
8.13 USD
Pior negociação:
-5.49 USD
Lucro bruto:
51.37 USD (5 123 pips)
Perda bruta:
-21.18 USD (2 112 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (5.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.77 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
51.34%
Depósito máximo carregado:
35.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
5.50
Negociações longas:
32 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.43
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
2.05 USD
Perda média:
-3.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.49 USD (1)
Crescimento mensal:
30.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.54 USD
Máximo:
5.49 USD (5.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.44% (5.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.91% (47.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.13 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +5.63 USD
Máxima perda consecutiva: -5.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
50 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Min. : USD$100
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
1
100%
32
78%
51%
2.42
0.94
USD
USD
42%
1:500