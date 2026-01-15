SinaisSeções
Daniel Munafo

MunScalp

Daniel Munafo
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -99%
VantageInternational-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7
Negociações com lucro:
4 (57.14%)
Negociações com perda:
3 (42.86%)
Melhor negociação:
0.53 USD
Pior negociação:
-9.61 USD
Lucro bruto:
0.72 USD (1 959 pips)
Perda bruta:
-14.36 USD (47 984 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.53 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.40
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
146 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
3 (42.86%)
Negociações curtas:
4 (57.14%)
Fator de lucro:
0.05
Valor esperado:
-1.95 USD
Lucro médio:
0.18 USD
Perda média:
-4.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.61 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.69 USD
Máximo:
13.74 USD (272.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.93% (13.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 4
NAS100ft 1
XAUUSD+ 1
SOLUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -5
NAS100ft 1
XAUUSD+ -10
SOLUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -46K
NAS100ft 529
XAUUSD+ -956
SOLUSD 53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.53 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.53 USD
Máxima perda consecutiva: -9.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 2
Sem comentários
2026.01.16 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 7.89% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 145 days
