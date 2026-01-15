- Crescimento
Negociações:
7
Negociações com lucro:
4 (57.14%)
Negociações com perda:
3 (42.86%)
Melhor negociação:
0.53 USD
Pior negociação:
-9.61 USD
Lucro bruto:
0.72 USD (1 959 pips)
Perda bruta:
-14.36 USD (47 984 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.53 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.40
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
146 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
3 (42.86%)
Negociações curtas:
4 (57.14%)
Fator de lucro:
0.05
Valor esperado:
-1.95 USD
Lucro médio:
0.18 USD
Perda média:
-4.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.61 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.69 USD
Máximo:
13.74 USD (272.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.93% (13.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|1
|SOLUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-5
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|-10
|SOLUSD
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-46K
|NAS100ft
|529
|XAUUSD+
|-956
|SOLUSD
|53
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.53 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.53 USD
Máxima perda consecutiva: -9.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
