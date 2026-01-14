London Liquidity Sniper é um sinal automático de XAUUSD (Ouro), desenvolvido para aproveitar momentos de alta liquidez com execução rápida e regras algorítmicas bem definidas.

Todas as operações são 100% executadas pelo robô (sem entradas manuais/discricionárias). A estratégia utiliza lógica de Grid com lote fixo de 0.01, buscando consistência na execução.

Ativo: XAUUSD (Ouro)

Execução: Tickmill + VPS em Londres (baixa latência)

Tamanho da posição: 0.01 lote (fixo)

Alavancagem: 1:500

Estilo: Grid / gerenciamento em camadas

Saldo recomendado (por nível de risco):

Mínimo (alto risco): $10

Médio: $30

Mais seguro / drawdown mais suave: $300

Aviso de risco: Estratégias de Grid podem ter drawdown elevado em mercados muito voláteis ou em tendências fortes. Use um saldo compatível com o risco.

Se precisar de ajuda na configuração ou orientação de risco, envie mensagem ao desenvolvedor via MQL5.