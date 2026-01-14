SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / London Liquidity Sniper
Jinarto

London Liquidity Sniper

Jinarto
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.42 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
2.42 USD (245 pips)
Perda bruta:
-0.03 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.42 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
34 minutos
Fator de recuperação:
79.67
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
80.67
Valor esperado:
2.42 USD
Lucro médio:
2.42 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
0.03 USD (0.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.42 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +2.42 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 976
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

London Liquidity Sniper é um sinal automático de XAUUSD (Ouro), desenvolvido para aproveitar momentos de alta liquidez com execução rápida e regras algorítmicas bem definidas.

Todas as operações são 100% executadas pelo robô (sem entradas manuais/discricionárias). A estratégia utiliza lógica de Grid com lote fixo de 0.01, buscando consistência na execução.

  • Ativo: XAUUSD (Ouro)

  • Execução: Tickmill + VPS em Londres (baixa latência)

  • Tamanho da posição: 0.01 lote (fixo)

  • Alavancagem: 1:500

  • Estilo: Grid / gerenciamento em camadas

Saldo recomendado (por nível de risco):

  • Mínimo (alto risco): $10

  • Médio: $30

  • Mais seguro / drawdown mais suave: $300

Aviso de risco: Estratégias de Grid podem ter drawdown elevado em mercados muito voláteis ou em tendências fortes. Use um saldo compatível com o risco.

Se precisar de ajuda na configuração ou orientação de risco, envie mensagem ao desenvolvedor via MQL5.


Sem comentários
2026.01.14 14:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar