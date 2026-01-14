- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 976
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
London Liquidity Sniper é um sinal automático de XAUUSD (Ouro), desenvolvido para aproveitar momentos de alta liquidez com execução rápida e regras algorítmicas bem definidas.
Todas as operações são 100% executadas pelo robô (sem entradas manuais/discricionárias). A estratégia utiliza lógica de Grid com lote fixo de 0.01, buscando consistência na execução.
-
Ativo: XAUUSD (Ouro)
-
Execução: Tickmill + VPS em Londres (baixa latência)
-
Tamanho da posição: 0.01 lote (fixo)
-
Alavancagem: 1:500
-
Estilo: Grid / gerenciamento em camadas
Saldo recomendado (por nível de risco):
-
Mínimo (alto risco): $10
-
Médio: $30
-
Mais seguro / drawdown mais suave: $300
Aviso de risco: Estratégias de Grid podem ter drawdown elevado em mercados muito voláteis ou em tendências fortes. Use um saldo compatível com o risco.
Se precisar de ajuda na configuração ou orientação de risco, envie mensagem ao desenvolvedor via MQL5.