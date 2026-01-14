- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
43 (37.39%)
Negociações com perda:
72 (62.61%)
Melhor negociação:
23.26 USD
Pior negociação:
-25.00 USD
Lucro bruto:
580.74 USD (26 919 pips)
Perda bruta:
-635.89 USD (27 467 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (58.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
59.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
42.87%
Depósito máximo carregado:
30.17%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
117
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
-0.29
Negociações longas:
52 (45.22%)
Negociações curtas:
63 (54.78%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.48 USD
Lucro médio:
13.51 USD
Perda média:
-8.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-102.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.40 USD (9)
Crescimento mensal:
-55.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
55.15 USD
Máximo:
190.67 USD (80.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.96% (190.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.02% (8.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|111
|GBPUSD_MRG
|1
|GBPJPY_MRG
|1
|CHFJPY_MRG
|1
|AUDUSD_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|-68
|GBPUSD_MRG
|3
|GBPJPY_MRG
|12
|CHFJPY_MRG
|6
|AUDUSD_MRG
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|-1.5K
|GBPUSD_MRG
|99
|GBPJPY_MRG
|626
|CHFJPY_MRG
|335
|AUDUSD_MRG
|-83
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.26 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +58.17 USD
Máxima perda consecutiva: -102.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Hi
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-55%
0
0
USD
USD
45
USD
USD
1
0%
115
37%
43%
0.91
-0.48
USD
USD
81%
1:500