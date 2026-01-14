SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Wyira
Wira Farma Wijaya

Wyira

Wira Farma Wijaya
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -55%
MaxrichGroup-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
43 (37.39%)
Negociações com perda:
72 (62.61%)
Melhor negociação:
23.26 USD
Pior negociação:
-25.00 USD
Lucro bruto:
580.74 USD (26 919 pips)
Perda bruta:
-635.89 USD (27 467 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (58.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
59.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
42.87%
Depósito máximo carregado:
30.17%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
117
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
-0.29
Negociações longas:
52 (45.22%)
Negociações curtas:
63 (54.78%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.48 USD
Lucro médio:
13.51 USD
Perda média:
-8.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-102.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.40 USD (9)
Crescimento mensal:
-55.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
55.15 USD
Máximo:
190.67 USD (80.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.96% (190.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.02% (8.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 111
GBPUSD_MRG 1
GBPJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG -68
GBPUSD_MRG 3
GBPJPY_MRG 12
CHFJPY_MRG 6
AUDUSD_MRG -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG -1.5K
GBPUSD_MRG 99
GBPJPY_MRG 626
CHFJPY_MRG 335
AUDUSD_MRG -83
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.26 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +58.17 USD
Máxima perda consecutiva: -102.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Hi
Sem comentários
2026.01.16 07:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 02:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 02:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 16:45
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Wyira
30 USD por mês
-55%
0
0
USD
45
USD
1
0%
115
37%
43%
0.91
-0.48
USD
81%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.