Negociações:
36
Negociações com lucro:
23 (63.88%)
Negociações com perda:
13 (36.11%)
Melhor negociação:
31.68 USD
Pior negociação:
-40.20 USD
Lucro bruto:
167.42 USD (9 019 pips)
Perda bruta:
-88.08 USD (4 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (30.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.06 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
11.66%
Depósito máximo carregado:
16.19%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
1.32
Negociações longas:
33 (91.67%)
Negociações curtas:
3 (8.33%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
2.20 USD
Lucro médio:
7.28 USD
Perda média:
-6.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-23.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.30 USD (2)
Crescimento mensal:
15.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.14 USD
Máximo:
60.30 USD (11.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.16% (60.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.87% (147.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.68 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +30.63 USD
Máxima perda consecutiva: -23.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
This signal is based on a disciplined and rule-based trading approach.
• Trades are opened only when clear conditions are met
• Risk management is applied on every trade
• Focus on consistency, not overtrading
• Suitable for traders who prefer steady growth
Important:
Trading involves risk. Please use proper lot size and risk settings according to your balance.
Past performance does not guarantee future results.
