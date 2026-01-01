Infelizmente o sinal não foi encontrado em nosso banco de dados
É possível que o sinal solicitado tenha sido removido. No entanto, você tem à sua disposição um enorme banco de dados com outros sinais operacionais e muitos outros provedores. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as transações automaticamente.Selecione um novo sinal
Você pode verificar outros sinais MetaTrader 5
- Crescimento
- 332%
- Assinantes
- 21
- Semanas
- 79
- Negociações
- 468
- Vitória
- 49%
- Fator de lucro
- 1.45
- Max Rebaixamento
- 17%
- Crescimento
- 234%
- Assinantes
- 18
- Semanas
- 65
- Negociações
- 586
- Vitória
- 58%
- Fator de lucro
- 1.44
- Max Rebaixamento
- 22%
- Crescimento
- 1 832%
- Assinantes
- 145
- Semanas
- 57
- Negociações
- 1686
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 5.98
- Max Rebaixamento
- 33%
- Crescimento
- 5 293%
- Assinantes
- 2
- Semanas
- 244
- Negociações
- 1499
- Vitória
- 74%
- Fator de lucro
- 1.86
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 1 670%
- Assinantes
- 75
- Semanas
- 220
- Negociações
- 5557
- Vitória
- 63%
- Fator de lucro
- 1.68
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 1 819%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 163
- Negociações
- 656
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 3.16
- Max Rebaixamento
- 38%
- Crescimento
- 1 360%
- Assinantes
- 18
- Semanas
- 35
- Negociações
- 495
- Vitória
- 74%
- Fator de lucro
- 3.49
- Max Rebaixamento
- 11%
- Crescimento
- 569%
- Assinantes
- 16
- Semanas
- 135
- Negociações
- 1265
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 1.64
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 1 088%
- Assinantes
- 125
- Semanas
- 35
- Negociações
- 764
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 3.88
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 750%
- Assinantes
- 29
- Semanas
- 51
- Negociações
- 156
- Vitória
- 95%
- Fator de lucro
- 2.17
- Max Rebaixamento
- 34%
O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.