SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ASSEGAF3
Arham Henra

ASSEGAF3

Arham Henra
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 499%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
18 (50.00%)
Negociações com perda:
18 (50.00%)
Melhor negociação:
248.92 USD
Pior negociação:
-90.30 USD
Lucro bruto:
1 336.38 USD (79 052 pips)
Perda bruta:
-656.70 USD (40 220 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (149.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
280.95 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.18
Negociações longas:
31 (86.11%)
Negociações curtas:
5 (13.89%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
18.88 USD
Lucro médio:
74.24 USD
Perda média:
-36.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-169.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-213.96 USD (3)
Crescimento mensal:
384.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
60.96 USD
Máximo:
213.96 USD (15.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.27% (169.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 34
NQ100.R 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 675
NQ100.R 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 36K
NQ100.R 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +248.92 USD
Pior negociação: -90 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +149.26 USD
Máxima perda consecutiva: -169.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
198 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.16 08:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 15:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar