Faisal Ammari

Fat Flipper

Faisal Ammari
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -100%
Exness-Real38
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
14 (73.68%)
Negociações com perda:
5 (26.32%)
Melhor negociação:
15.05 USD
Pior negociação:
-27.59 USD
Lucro bruto:
43.69 USD (43 679 pips)
Perda bruta:
-94.10 USD (94 084 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (43.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.69 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.36
Atividade de negociação:
49.59%
Depósito máximo carregado:
269.20%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
3 (15.79%)
Negociações curtas:
16 (84.21%)
Fator de lucro:
0.46
Valor esperado:
-2.65 USD
Lucro médio:
3.12 USD
Perda média:
-18.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-94.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.10 USD (5)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.41 USD
Máximo:
94.10 USD (100.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
100.00% (94.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
81.71% (76.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.05 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +43.69 USD
Máxima perda consecutiva: -94.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

My signal to flip your accounts in a very short time. 
2026.01.13 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 15:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 14:30
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 14:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 14:30
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.13 13:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
