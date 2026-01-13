- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
14 (73.68%)
Negociações com perda:
5 (26.32%)
Melhor negociação:
15.05 USD
Pior negociação:
-27.59 USD
Lucro bruto:
43.69 USD (43 679 pips)
Perda bruta:
-94.10 USD (94 084 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (43.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.69 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.36
Atividade de negociação:
49.59%
Depósito máximo carregado:
269.20%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
3 (15.79%)
Negociações curtas:
16 (84.21%)
Fator de lucro:
0.46
Valor esperado:
-2.65 USD
Lucro médio:
3.12 USD
Perda média:
-18.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-94.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.10 USD (5)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.41 USD
Máximo:
94.10 USD (100.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
100.00% (94.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
81.71% (76.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.05 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +43.69 USD
Máxima perda consecutiva: -94.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
My signal to flip your accounts in a very short time.
Sem comentários