- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
2 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-3.25 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-5.31 USD (5 312 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-4.65
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
53.37%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
1 (50.00%)
Negociações curtas:
1 (50.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-2.66 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-2.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.31 USD (2)
Crescimento mensal:
-3.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.31 USD
Máximo:
5.31 USD (3.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.02% (5.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.12% (0.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
MONTHLY TARGET 3-5%
SOME SWING TRADES
SOME SWING TRADES
Sem comentários