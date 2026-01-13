SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / JUNAID FM trades
Junaid Rasheed

JUNAID FM trades

Junaid Rasheed
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -3%
Exness-Real38
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
2 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-3.25 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-5.31 USD (5 312 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-4.65
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
53.37%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
1 (50.00%)
Negociações curtas:
1 (50.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-2.66 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-2.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.31 USD (2)
Crescimento mensal:
-3.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.31 USD
Máximo:
5.31 USD (3.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.02% (5.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.12% (0.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -5
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -5.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

MONTHLY TARGET 3-5% 

SOME SWING TRADES
Sem comentários
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 11:28
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
