Negociações:
23
Negociações com lucro:
16 (69.56%)
Negociações com perda:
7 (30.43%)
Melhor negociação:
1 452.00 JPY
Pior negociação:
-914.00 JPY
Lucro bruto:
5 591.00 JPY (2 685 pips)
Perda bruta:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2 571.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
2 571.00 JPY (5)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
50.12%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
2.02
Negociações longas:
13 (56.52%)
Negociações curtas:
10 (43.48%)
Fator de lucro:
2.87
Valor esperado:
158.43 JPY
Lucro médio:
349.44 JPY
Perda média:
-278.14 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 807.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-1 807.00 JPY (3)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 JPY
Máximo:
1 807.00 JPY (7.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.34% (1 807.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
21.86% (4 880.00 JPY)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
S-LIFE GOLD EA
本作は私が今までに研究し作成したEAです。
順張り型ナンピン方式です。
爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。
但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。
これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。
標準機能
・曜日毎に稼働時間を設定可能
標準では以下の様に稼働します。
月 09:00~27:59
火/水/木 08:00~27:59
金 08:00~16:59
・トレーリング機能
・ナンピン幅が自動で変化
・ロット倍率が自動で変化
・ゴトー日対応
他ではない独自のシステム
・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装
・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装
今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。
