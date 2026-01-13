- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
1 (50.00%)
Negociações com perda:
1 (50.00%)
Melhor negociação:
0.90 USD
Pior negociação:
-0.82 USD
Lucro bruto:
0.90 USD (141 pips)
Perda bruta:
-0.82 USD (128 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.90 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.03%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
2 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
0.90 USD
Perda média:
-0.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.82 USD (1)
Crescimento mensal:
0.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.82 USD
Máximo:
0.82 USD (1.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.31% (4.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.60 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
Swissquote-Server
|5.00 × 8
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|8.18 × 11
