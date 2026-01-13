SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / KarthiPersonalAUDJPY
Sivakumar Subbaiya

KarthiPersonalAUDJPY

Sivakumar Subbaiya
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2026 0%
OctaFX-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
1 (50.00%)
Negociações com perda:
1 (50.00%)
Melhor negociação:
2.99 USD
Pior negociação:
-2.93 USD
Lucro bruto:
2.99 USD (156 pips)
Perda bruta:
-2.93 USD (153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.99 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.23%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
2 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-2.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.93 USD (1)
Crescimento mensal:
0.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.93 USD
Máximo:
2.93 USD (3.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.00% (13.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDJPY 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDJPY 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDJPY 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.99 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.99 USD
Máxima perda consecutiva: -2.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OctaFX-Real
1.60 × 10
FBS-Real
4.00 × 2
Swissquote-Server
5.00 × 8
RoboForex-MetaTrader 5
7.00 × 1
XM.COM-MT5
8.18 × 11
Sem comentários
2026.01.13 10:29
Share of trading days is too low
2026.01.13 09:15
No swaps are charged on the signal account
2026.01.13 09:15
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 09:15
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 09:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
