- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
1 (50.00%)
Negociações com perda:
1 (50.00%)
Melhor negociação:
2.99 USD
Pior negociação:
-2.93 USD
Lucro bruto:
2.99 USD (156 pips)
Perda bruta:
-2.93 USD (153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.99 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.23%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
2 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-2.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.93 USD (1)
Crescimento mensal:
0.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.93 USD
Máximo:
2.93 USD (3.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.00% (13.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDJPY
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.99 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.99 USD
Máxima perda consecutiva: -2.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.60 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
Swissquote-Server
|5.00 × 8
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|8.18 × 11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
1
0%
2
50%
100%
1.02
0.03
USD
USD
15%
1:500