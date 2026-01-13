SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / FPMMCT
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMCT

Thomas Gerd Kuenzel
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 54%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
35 (76.08%)
Negociações com perda:
11 (23.91%)
Melhor negociação:
12.47 CHF
Pior negociação:
-2.45 CHF
Lucro bruto:
66.99 CHF (13 746 pips)
Perda bruta:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (36.52 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
36.52 CHF (18)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
15.45%
Depósito máximo carregado:
113.66%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
19 (41.30%)
Negociações curtas:
27 (58.70%)
Fator de lucro:
4.97
Valor esperado:
1.16 CHF
Lucro médio:
1.91 CHF
Perda média:
-1.22 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-8.76 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-8.76 CHF (7)
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.30 CHF
Máximo:
9.30 CHF (7.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.21% (8.85 CHF)
Pelo Capital Líquido:
12.75% (15.99 CHF)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 35
GER40 8
US30 2
US100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r 54
GER40 1
US30 1
US100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r 4.2K
GER40 -200
US30 5.7K
US100 140
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.47 CHF
Pior negociação: -2 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +36.52 CHF
Máxima perda consecutiva: -8.76 CHF

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Microtrading Gold and Indices
Sem comentários
2026.01.13 10:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 10:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.01.13 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FPMMCT
30 USD por mês
54%
0
0
USD
154
CHF
1
60%
46
76%
15%
4.97
1.16
CHF
13%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.