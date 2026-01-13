- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
35 (76.08%)
Negociações com perda:
11 (23.91%)
Melhor negociação:
12.47 CHF
Pior negociação:
-2.45 CHF
Lucro bruto:
66.99 CHF (13 746 pips)
Perda bruta:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (36.52 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
36.52 CHF (18)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
15.45%
Depósito máximo carregado:
113.66%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
19 (41.30%)
Negociações curtas:
27 (58.70%)
Fator de lucro:
4.97
Valor esperado:
1.16 CHF
Lucro médio:
1.91 CHF
Perda média:
-1.22 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-8.76 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-8.76 CHF (7)
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.30 CHF
Máximo:
9.30 CHF (7.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.21% (8.85 CHF)
Pelo Capital Líquido:
12.75% (15.99 CHF)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|35
|GER40
|8
|US30
|2
|US100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|54
|GER40
|1
|US30
|1
|US100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|4.2K
|GER40
|-200
|US30
|5.7K
|US100
|140
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.47 CHF
Pior negociação: -2 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +36.52 CHF
Máxima perda consecutiva: -8.76 CHF
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
54%
0
0
USD
USD
154
CHF
CHF
1
60%
46
76%
15%
4.97
1.16
CHF
CHF
13%
1:500