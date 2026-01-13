SinaisSeções
Efi Rofianto Hia

DeanAxel

Efi Rofianto Hia
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 114%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
25 (89.28%)
Negociações com perda:
3 (10.71%)
Melhor negociação:
72.49 USD
Pior negociação:
-45.00 USD
Lucro bruto:
486.93 USD (110 366 pips)
Perda bruta:
-103.02 USD (28 842 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (333.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
333.51 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
96.29%
Depósito máximo carregado:
14.69%
Último negócio:
15 minutos atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
5.91
Negociações longas:
8 (28.57%)
Negociações curtas:
20 (71.43%)
Fator de lucro:
4.73
Valor esperado:
13.71 USD
Lucro médio:
19.48 USD
Perda média:
-34.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-63.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.17 USD (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.66 USD
Máximo:
64.93 USD (15.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.86% (63.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.42% (96.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 385
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +72.49 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +333.51 USD
Máxima perda consecutiva: -63.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
 Consistency is the key to success. 
Sem comentários
2026.01.13 08:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 07:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 07:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
