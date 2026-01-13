- Crescimento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
25 (89.28%)
Negociações com perda:
3 (10.71%)
Melhor negociação:
72.49 USD
Pior negociação:
-45.00 USD
Lucro bruto:
486.93 USD (110 366 pips)
Perda bruta:
-103.02 USD (28 842 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (333.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
333.51 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
96.29%
Depósito máximo carregado:
14.69%
Último negócio:
15 minutos atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
5.91
Negociações longas:
8 (28.57%)
Negociações curtas:
20 (71.43%)
Fator de lucro:
4.73
Valor esperado:
13.71 USD
Lucro médio:
19.48 USD
Perda média:
-34.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-63.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.17 USD (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.66 USD
Máximo:
64.93 USD (15.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.86% (63.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.42% (96.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|385
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +72.49 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +333.51 USD
Máxima perda consecutiva: -63.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
114%
0
0
USD
USD
721
USD
USD
1
0%
28
89%
96%
4.72
13.71
USD
USD
15%
1:500